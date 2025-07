Transfergerüchte: Mainz 05, 1. FC Köln & HSV baggern an Diakité

Dienstag, 08.07.2025 - 14:56 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Transfermarkt ist in vollem Gange und mittendrin buhlen gleich drei deutsche Traditionsklubs um die Dienste von Oumar Diakité. Der ivorische Mittelstürmer steht derzeit noch langfristig bei Stade Reims in Frankreich unter Vertrag, wobei er die Franzosen in diesem Sommer verlassen könnte. Bei Mainz 05 schaut man etwas genauer auf seine Situation, wie auch beim 1. FC Köln und dem Hamburger SV.

Wie „Absolut Fussball“ berichtet, sollen demnach alle drei Klubs ihre Fühler nach dem Angreifer ausgestreckt haben. Stade Reims ist in der abgelaufenen Saison aus der französischen Ligue 1 abgestiegen, sodass gemunkelt wird, dass Diakité Ausschau nach einer neuen Herausforderung hält. Geht das Sturmtalent demnächst in der Bundesliga auf Torejagd?

Diakité bald in der Bundesliga?

Diversen Medienberichten zufolge interessieren sich die Verantwortlichen des 1. FSV Mainz 05 für Oumar Diakité, der seit zwei Jahren bei Stade Reims unter Vertrag steht. Der 21-jährige Ivorer wechselte im Sommer 2023 von RB Salzburg nach Frankreich. Rund 2,5 Millionen Euro kostete sein Wechsel – Marktwert: 1,5 Millionen Euro. Mittlerweile konnte er diesen auf 6 Millionen Euro anheben.

In 54 Pflichtspielen konnte der Mittelstürmer 9 Tore erzielen und zwei weitere auflegen. Den Abstieg des französischen Traditionsklubs konnte er in der vergangenen Saison dennoch nicht verhindern. Zumeist begann Diakité von Beginn an und so kommt er in der abgelaufenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend auf 33 Einsätze (4 Tore / 1 Vorlage).

Mindestens 6 Mio.€ Ablöse stehen im Raum

Sein Potenzial lässt der Oumar Diakité immer wieder aufblitzen und auch seine Entwicklung hat noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Das sieht man anscheinend auch bei Mainz 05 so. Seine Ausbeute ist allerdings verbesserungswürdig und dennoch wäre er wohl nicht unbedingt günstig zu haben sein, denn Stade Reims hat ganz bestimmte Vorstellungen in Sachen Ablöse.

Glaubt man den aktuellen Transfergerüchten, so sollen Diakité mit einem Preisschild in Höhe von seines Marktwertes – also mindestens 6 Millionen Euro sollen ihnen in die Kasse gespült werden. Klar ist allerdings auch, dass der Stürmer den Gang in die Zweitklassigkeit nicht mitgehen möchte.

1. FC Köln & HSV ebenfalls im Rennen?

Oumar Diakité könnte dabei nicht nur den Mainzern aufgrund seinen internationalen Erfahrungen weiterhelfen, sondern auch dem 1. FC Köln. Etwaige 1. FC Köln Transfergerüchte befinden sich aktuell ebenfalls im Umlauf, wonach man sich in der Domstadt durchaus mit einem Transfer des 15-fachen ivorischen Nationalspieler beschäftigen soll.

Komplettiert wird das Interesse aus Deutschland durch den Hamburger SV, der anscheinend Davie Selke durch Diakité ersetzen könnte. Wohin es das Sturmtalent zieht, ist momentan noch nicht ganz klar, denn auch aus der Schweiz streckt mit den Young Boys aus Bern ein weitere Klub seine Fühler nach dem 1,85 Meter großen Mittelstürmer aus.