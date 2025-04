Transfergerüchte: SC Freiburg, Stuttgart & HSV an Boggan dran?

Sonntag, 06.04.2025 - 12:40 Uhr

Von: Asanka Schneider

Mit Hinblick auf den anstehenden Sommer und des zu öffnenden Transfermarktes, schauen sich die deutschen Klub unter anderem auch im europäischen Ausland um. Interessantes bringt die Transfermarkt Gerüchteküche in Bezug auf gleich drei deutsche Klubs hervor. Vor allem soll der VfB Stuttgart, der Hamburger SV und der SC Freiburg ihre Blicke in Richtung England geworfen haben, wie der Sportjournalist Pete O'Rourke aktuell berichtet.

Alle drei genannten Klubs sollen dabei ein Auge auf Joe Boggan geworfen haben, der mit seinen 17 Jahren für die U18 von Blackburn Rovers regelmäßig für Aufsehen sorgt. In Deutschland dürften ihn nur wenige Fußballfans kennen, doch auf der Insel gehört er zu den vielversprechendsten Talenten des englischen Fußballs.

Sturmjuwel Boggan vor nächstem Schritt?

Joe Boggan kehrte im vergangenen Sommer von seiner Leihe vom FC Macclesfield zurück zu seinem Klub Blackburn Rovers und schaffte kurz danach den Sprung zur U18 des Klubs. In dieser Saison pendelt der Stürmer zwischen der U18 Premier League und der Premier League 2. In beiden Ligen trifft das Sturmjuwel regelmäßig und kommt so in wettbewerbsübergreifend auf 12 Tore in 17 Partien (3 Vorlagen).

Seine Leistungen sind den Scouts des SC Freiburg anscheinend nicht verborgen geblieben, wie der besagte Sportjournalist zu berichten weiß. Ein intensives Scouting der Breisgauer sei die Folge. Dank seiner Polyvalenz im Angriffsspiel und seinen Entwicklungsmöglichkeiten, soll Boggan durchaus ein Wechsel-Kandidat im Sommer sein. Bei Blackburn Rovers kam er in dieser Spielzeit nicht nur im Sturmzentrum zur Geltung, sondern er durfte sich auch als linker Flügelstürmer und im linken Mittelfeld austoben.

Boggan wartet auf Profi-Debüt -VfB Stuttgart mit Interesse?

Der 17-jährige wartet allerdings noch auf sein Debüt bei den Profis. Den Sprung zur U21 des Klubs hat er zumindest durch regelmäßige Auftritte in der Premier League 2 bereits geschafft. Boggans Form zeigt in den letzten Wochen stetig nach oben und so sollte es nur eine Frage der Zeit sein, bis auch weitere Vereine auf ihn aufmerksam werden.

Etwaige VfB Stuttgart Transfergerüchte tauchen ebenfalls auf. Die Schwaben haben den 17-jährigen Angreifer ebenfalls auf dem Zettel und denken über eine mögliche Verpflichtung nach. Doch einfach wird der Poker nicht, denn aus der 2. Liga dringen diverse HSV Transfergerüchte hervor, wonach sich auch die Rothosen mit dem Talent befassen sollen.

HSV ebenfalls an Joe Boggan dran?

Demnach scoutet der Hamburger SV ebenfalls Joe Boggan sehr intensiv. Der Zweitligist dürfte allerdings nur Außenseiterchancen auf eine Verpflichtung besitzen, denn aus der niederländischen Eredivisie gibt es indes weitere potenzielle Abnehmer, wenn man den aktuellen Transfergerüchten rund um Boggan Glauben schenken kann.

In erster Linie wird AZ Alkmaar und der FC Twente als Interessenten genannt. Die Liste derer, die ein Auge auf den Teenager geworfen haben könnten, dürfte noch länger sein. Weitere Namen wurden allerdings von Pete O'Rourke nicht genannt. Es dürfte also spannend sein, ob das Sturm-Talent im Sommer Blackburn Rovers verlässt und welchem Verein er sich anschließen wird. Sein Vertrag auf der Insel besitzt noch eine Gültigkeit bis zum Sommer 2026.