Transfergerüchte: Maximilian Wöber - Gladbach hat wohl Elvedi-Ersatz gefunden

Montag, 24.07.2023 - 12:19 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bei Borussia Mönchengladbach scheint die Suche nach einem Nachfolger für den abwanderungswilligen Nico Elvedi vor dem Ende zu stehen. Gemäß aktueller Bundesliga Transfernews deutet alles auf Maximilian Wöber hin. Der Innenverteidiger könnte Premier League-Absteiger Leeds United auf Leihbasis Richtung Gladbach verlassen.

Während Gladbach-Star Nico Elvedi kurz vor einem Wechsel zu den Wolverhampton Wanderers aus der Premier League steht, könnte dessen Ersatz genau den umgekehrten Weg antreten. Darauf deutet zumindest gleich übereinstimmende Medienberichte in der Gladbacher Gerüchteküche hin. Demnach soll sich Maximilian Wöber von Leeds United im Anflug auf den Borussia-Park befinden.

Wohl mit Kaufoption: Gladbach vor Leihe von Maximilian Wöber

Nach Informationen von „The Athletic“ und auch der „Bild“ befindet sich der Gladbach Transfer von Maximilian Wöber an den Niederrhein auf der Zielgeraden. Demnach wird der Bundesligist den Defensivmann, der abgesehen von seiner Stammposition im Abwehrzentrum auch als Linksverteidiger aushelfen kann, zunächst für ein Jahr von Leeds United ausleihen. Ein Verbleib beim Absteiger aus der Premier League steht für Wöber hingegen nicht zur Debatte.

Wie weiter bei „Bild“ zu lesen ist, soll sich Gladbach auch eine Kaufoption für den 25-Jährigen sichern, sodass ein langfristiger Verbleib des Österreichers bei der Borussia denkbar ist. Wöber, dessen Marktwert auf 14 Millionen Euro taxiert wird, steht bei Leeds United noch langfristig bis 2027 unter Vertrag.

Hat Schmadtke Gladbach Wöber-Verpflichtung empfohlen?

Der Nationalspieler (16 Länderspiele) war seinerseits erst Anfang des Jahres für 12 Millionen Euro Ablöse vom österreichischen Serienmeister RB Salzburg zu den Whites auf die Insel gewechselt. Bei Leeds United konnte sich Wöber unter dem ehemaligen Gladbach Trainer Daniel Farke auf Anhieb einen Stammplatz erobern, den Abstieg jedoch nicht verhindern. Auch in Salzburg zählte der 1,88 Meter große Linksfuß zu den festen Säulen in der Defensive.

Interessant: Bereits im vergangenen Sommer war Maximilian Wöber Bestandteil von VfL Wolfsburg Transfergerüchten. Damals war Nils Schmadtke bei den Wölfen als Leiter der Scouting-Abteilung tätig. Anfang Juli heuerte der 32-Jähriger als neuer Sportdirektor Lizenz bei Borussia Mönchengladbach an und könnte seinem neuen Arbeitgeber die Verpflichtung von Wöber ans Herz gelegt haben.

Bor. M´Gladbach: Wöber & Itakura als neues Abwehrduo?

Mit Maximilian Wöber würde Borussia Mönchengladbach die drohende Lücke von Nico Elvedi, für den die Wolverhampton Wanderers wohl um die 10 Millionen Euro Ablöse zahlen werden, kreativ und qualitativ stark schließen. Zumal Wöber auch bislang 26 Einsätzen in der Champions League vorweisen kann und zudem als Führungsspieler vorangeht. Zusammen mit Abwehrchef Ko Itakura könnte Wöber in Gladbach die neue Stamm-Innenverteidigung bilden, wobei Cheftrainer Gerardo Seoane mit Neuzugang Fabio Chiarodia sowie den erfahrenen Marvin Friedrich und Tony Jantschke noch weitere Innenverteidiger in der Hinterhand hat.

In Gladbach wurden zuletzt mit Jordan Torunarigha (KAA Gent), Felix Uduokhai (FC Augsburg) und Maxence Lacroix (VfL Wolfsburg) bereits weitere Innenverteidiger gehandelt. Doch angesichts der heißen Gladbach Transfergerüchte scheint die Wahl nun auf Maximilian Wöber gefallen zu sein. Wöber wäre nach Robin Koch (zu Eintracht Frankfurt) und Brenden Aaronson (Union Berlin) der dritte Leeds-Akteur, der in dieser Transferperiode in die Bundesliga übersiedelt.