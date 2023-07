Transfergerüchte: Gespräche laufen! Gladbach baggert an Ex-Herthaner Torunarigha

Freitag, 21.07.2023 - 08:17 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Borussia Mönchengladbach bereitet sich für den wahrscheinlichen Fall eines Abgangs von Nico Elvedi vor. Als möglicher Ersatz für den Verteidiger ist nun der Ex-Herthaner Jordan Torunarigha im Gespräch, der aktuell seine Brötchen noch in Belgien bei der KAA Gent verdient. Erste Gespräche sollen bereits stattgefunden haben, wobei von einer überschaubaren Ablöse die Rede ist.

Nico Elvedi könnte Borussia Mönchengladbach ein Jahr vor Vertragsende den Rücken kehren. Nachdem der Schweizer u.a. bei der AS Monaco im Gespräch war, flirtet Elvedi nun intensiv mit den Wolverhampton Wanderers aus der Premier League. Und in Gladbach hat die Suche nach einem potenziellen Elvedi-Ersatz längst begonnen. Laut „Sky“ führt eine heiße Spur nach Belgien.

Gladbach bemüht sich um Jordan Torunarigha

Gemäß aktueller Gladbach Transfernews beschäftigt sich die Borussia intensiv mit Jordan Torunarigha. Der 25-Jährige war vor anderthalb Jahren von seinem Ausbildungsverein Hertha BSC zur KAA Gent gewechselt, wo das Arbeitspapier des Abwehrhünen noch bis 2025 Gültigkeit besitzt. Und die Gladbach Transfergerüchte um Torunarigha haben offenbar schon ein fortgeschrittenes Stadium erreicht.

Denn wie „Sky“-Transferexperte Florian Plettenberg in einem Tweet mitteilt, haben sich alle Parteien bereits für erste Verhandlungen an den Tisch gesetzt. Die Gespräche verliefen scheinbar positiv, ein Gladbach Transfer des ehemaligen U21-Nationalspielers rückt näher. Zumal auch Jordan Torunarigha die Transfergerüchte um seine Person vor einem Monat ankurbelt und öffentlich mit einem Weggang aus Gent liebäugelte.

Bekommt Bor. M’gladbach Ex-Herthaner Torunarigha zum Schnäppchenpreis?

„Es geht darum, dass ich den nächsten Schritt in meiner Karriere machen will“, sagte Torunarigha in einem Interview. „Mein Ziel ist es, wieder in einer der Top-5-Ligen in Europa zu spielen.“ Nun steht der 1,91 Meter große Linksfuß vor einer Rückkehr in die Bundesliga, in der er 73-mal für Hertha BSC zum Einsatz kam (5 Tore, 5 Vorlagen).

Auch erste Ablösezahlen wurden in den Borussia Mönchengladbach Transfergerüchten schon aufgeführt. Die Forderung von der KAA Gent wird auf 4 Millionen Euro beziffert. Ein überschaubarer Wert. Zumal Torunarigha einen Marktwert von 5 Millionen Euro hat und der gebürtige Chemnitzer mit nigerianischen Wurzeln beim belgischen Top-Verein absoluter Stammspieler ist. Dennoch würde Gent, die ihrerseits 3 Millionen Euro Ablöse an die Hertha zahlten, mit Torunarigha ein Transferplus erzielen.

Gladbach: Torunarigha als Alternative zu Augsburgs Felix Uduokhai

Am Niederrhein könnte Jordan Torunarigha aber nicht nur in die Fußstapfen von Innenverteidiger Nico Elvedi treten. Da der Defensivspezialist auch als Linksverteidiger aushelfen kann, hätte Gladbachs neuer Trainer Gerardo Seoane in Torunarigha außerdem einen Backup für die jungen Linksverteidiger Luca Netz und Lukas Ulrich.

Allerdings ist Torunarigha nicht der einzige Verteidiger, der durch die Gladbach Gerüchteküche herumgeistert. Der „kicker“ berichtete kürzlich von FC Augsburg Transfergerüchten, wonach auch Felix Uduokhai ein Kandidat im Borussia-Park sein soll. Der 25-Jährige soll allerdings auch beim italienischen Meister SSC Neapel hoch im Kurs stehen. Torunarigha wäre für die Borussia ein einfacheres und günstigeres Transferziel.