Transfergerüchte: Bor. M´Gladbach an Mainz-Star Barreiro & Wolfsburgs Lacroix interessiert

Dienstag, 11.07.2023 - 09:33 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Borussia Mönchengladbach schaut sich auf der Suche nach Verstärkung auch bei der Konkurrenz aus der Bundesliga um. So werden in der Gladbacher Gerüchteküche der Mittelfeldspieler Leandro Barreiro vom 1. FSV Mainz 05 sowie Innenverteidiger Maxence Lacroix am Niederrhein gehandelt. Zwei anspruchsvolle Transferziele der Borussia.

Viel Qualität (ablösefrei) verloren, wenig Neue hinzugewonnen - so lässt sich der bisherige Verlauf der Transferperiode aus Gladbacher Sicht trefflich beschreiben. Die Abgänge der Leistungsträger Jonas Hofmann, Marcus Thuram, Ramy Bensebaini und Lars Stindl hat Borussia Mönchengladbach bislang noch nicht ansatzweise kompensiert. Dafür wurden vornehmlich junge, talentierte, aber auch unerfahrene Akteure wie Fabio Chiarodia oder Lukas Ulrich in den Borussia-Park geholt.

Leandro Barreiro begehrt - auch Gladbach buhlt um Mainz-Star

Das könnte sich aber bald ändern. Zumindest wenn man aktuellen Borussia Mönchengladbach Transfergerüchten aus Luxemburg Glauben schenken mag. Denn wie das Portal „letzt.fussnews“ vermeldet, hat Gladbach ein Auge auf Leandro Barreiro vom 1. FSV Mainz 05 geworfen. Der 23-jährige Luxemburger kann auf eine überzeugende Saison am Bruchweg zurückblicken. Der zentrale Mittelfeldspieler glänzte mit acht Scorerpunkten (4 Tore, 4 Vorlagen) und zählt unter FSV-Coach Bo Svensson zu den absoluten Stammkräften im Mittelfeld.

Kein Wunder, dass Barreiro auf dem Bundesliga Transfermarkt Begehrlichkeiten weckt. Neben Gladbach wird der Mittelfeld-Allrounder auch von BVB Transfergerüchten begleitet. Aber auch im Ausland ist der variable Rechtsfuß gefragt. Gleich mehrere Klubs aus der Premier League haben Barreiro auf dem Radar, darunter beispielsweise Europa League-Teilnehmer Brighton Hove & Albion.

Gladbach Transfer von Barreiro schwer vorstellbar

Das macht einen Gladbach Transfer nicht unbedingt wahrscheinlicher. Zumal sich Leandro Barreiro mit einem Wechsel zu den Fohlen auch nicht sportlich verbessern würde. Mit dem Klub vom Niederrhein ging es in den letzten zwei Jahren bergab, die Europapokal-Teilnahme wurde deutlich verpasst. Hinzu kommt der Aderlass wichtiger Leistungsträger. Nicht die besten Perspektiven.

Barreiro, dessen Marktwert auf 14 Millionen Euro taxiert wird, ist jedoch nur noch bis 2024 vertraglich an die Nullfünfer gebunden. Ein Verbleib bei den Rheinhessen ist durchaus denkbar, da der luxemburgische Nationalspieler mit portugiesischen Wurzeln in der MEWA Arena auch absoluter Stammspieler ist. Sollte er aber nach sechs Jahren in Mainz einen Tapetenwechsel anstreben, ist es zumindest mehr als fraglich, dass die Wahl von Leandro Barreiro auf Gladbach fällt.

Für Elvedi oder Itakura: Gladbach will Maxence Lacroix als Nachfolger

Darüber hinaus bereitet sich Borussia M’gladbach auf den Abgang von Nico Elvedi oder Ko Itakura vor. Die beiden Innenverteidiger haben nur noch ein Jahr bzw. zwei Jahre (Itakura) Restvertrag und um beide rankten sich zuletzt Transfergerüchte. Elvedi war zuletzt bei der AS Rom und AS Monaco im Gespräch. Um Itakura geisterten SSC Neapel Transfergerüchte. Auf der Liste der potenziellen Nachfolger soll in Gladbach Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg stehen. Das berichtet die „Rheinische Post“.

Aber auch der Franzose, der bei den Wölfen nicht mehr unumstrittener Stammspieler ist, ist ein anspruchsvolles Transferziel für die Borussia. Allein eine Vertragslaufzeit bis 2025 sowie dessen bisherige Vita sprechen nicht gerade für einen günstigen Gladbach Transfer. Was jedoch die Gladbach Transfernews befeuert: Die Fohlen holten im Juni Nils Schmadtke als neuen Leiter des Lizenzbereichs aus Wolfsburg, wo er zuvor als Chefscout tätig war. Der Draht zum VW-Klub und auch Maxence Lacroix ist noch heiß.