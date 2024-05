Transfergerüchte: Schalkes Ouédraogo im Fokus von Werder & VfB Stuttgart

Montag, 06.05.2024 - 13:27 Uhr

Von: Asanka Schneider

Wie geht es mit Assan Ouédraogo beim FC Schalke 04 in der kommenden Saison weiter? Das S04-Talent hat zahlreiche Verehrer, die es auf ihn abgesehen haben, wenn man den vielzähligen Medienberichten Glauben schenken kann. Kein Wunder, denn der 17-jährige ist derzeit das größte Juwel, welches Königsblau in seinen Reihen hat.

Dank einer Ausstiegsklausel kann der Mittelfeldspieler den Klub im Sommer für rund 8 Millionen Euro verlassen. Ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass Ouédraogo mit seiner Entwicklung gerade erst am Anfang steht. Beim SV Werder Bremen hat man den Youngster natürlich auch auf dem Schirm, wobei es schwierig werden könnte, den Transfer finanziell zu stemmen.

Verletzungen waren Ouédraogo zurück

Bekanntlich ist der Klub finanziell nicht auf Rosen gebettet, sodass sich die SVW-Verantwortlichen sehr strecken müssten, um diesen Transfer über die Bühne zu bekommen. Assan Ouédraogo erlitt allerdings in dieser Saison einige Rückschläge. So fiel der 17-jährige für Schalke 04 erst aufgrund einer Oberschenkelzerrung aus und danach stoppte ihn ein Riss im Syndesmoseband.

Zudem musste er zuletzt aufgrund Adduktorenbeschwerden zwei Partien aussetzen und feierte zugleich beim 1:1-Remis zuhause in der Veltins-Arena sein Comeback. Der deutsche U17 Welt- und Europameister verpasste aufgrund seiner Verletzungen in dieser Spielzeit 18 Partien und trotzdem kommt er in der laufenden Saison auf 15 Einsätze in der 2. Liga, in denen ihm 2 Treffer und 2 Torvorlagen gelangen.

VfB Stuttgart interessiert - Werder Bremen mit Außenseiterchancen

Beim SV Werder Bremen rechnet man sich allerdings lediglich Außenseiterchancen aus, wenn es darum geht, Ouédraogo im Sommer zu verpflichten. Zu groß scheint die Konkurrenz zu sein, die sich mit dem Schalke-Youngster beschäftigen. Die Liste der potenziellen Abnehmer ist lang, denn neben den Nordlichtern soll auch der VfB Stuttgart ins Rennen um den hochveranlagten Ouédraogo eingestiegen sein.

Laut dem Bezahlsender „Sky“ sollen die Stuttgarter ebenfalls an Ouédraogo dran sein. Die Schwaben müssen jedoch zunächst schauen, wie es mit Deniz Undav weitergeht. Ebenso berät man sich weiterhin, ob Jamie Leweling festverpflichtet werden soll. Rund 6 Millionen Euro müsste der VfB Stuttgart an Union Berlin überweisen.

Klubs aus Italien mit Interesse

Das Tauziehen um Assan Ouédraogo geht also in die nächste Runde. Neben den VfB Stuttgart Transfergerüchten tauchten kürzlich auch Eintracht Frankfurt, Bayern München und RB Leipzig Transfergerüchte auf. Ouédraogo hat die Qual der Wahl. Vor allem der deutsche Rekordmeister, die Leipziger und der VfB Stuttgart gelten als Favoriten.

Mit dem AC Mailand und Atalanta Bergamo buhlen zudem noch zwei Klubs aus der italienischen Serie A um das Mega-Talent des FC Schalke 04. Es dürfte absolut spannend werden, wohin es Ouédraogo am Ende ziehen wird. Fakt ist, auch wenn sich Werder Bremen in der Außenseiterrolle befindet, so würde er an der Weser wohl die größte Chance auf regelmäßige Einsätze erhalten.