Transfergerüchte: 1. FC Köln mischt bei Doekhi mit – Alex Král vor Abflug?

Sonntag, 27.07.2025 - 12:49 Uhr

Von: Asanka Schneider

Noch immer ist nicht klar, wie es mit der weiteren Zusammenarbeit zwischen Danilho Doekhi und dem 1. FC Union Berlin weitergeht. Klar ist, dass es einige Interessenten gibt, die den Niederländer gerne unter Vertrag nehmen würden. Neben der PSV Eindhoven soll nun auch der 1. FC Köln zumindest beim Berater die Chancen auf einen Wechsel ausgelotet haben, wie der Journalist Rudy Galetti aktuell berichtet.

Neben der Personalie Doekhi taucht auch Alex Král in der Transfermarkt Gerüchteküche auf. Der Mittelfeldspieler kehrte in diesem Sommer nach seiner Leihe von Espanyol Barcelona etwas überraschend wieder zu den Eisernen zurück, da die Katalanen von ihrer Kaufoption doch nicht Gebrauch machten. Nun könnte er den Klub allerdings endgültig verlassen, sofern die FC Union Transfergerüchte aufgehen.

Doekhi ein Thema beim 1. FC Köln?

Kommen wir zurück auf Danilho Doekhi, dessen Vertrag noch bis zum Sommer 2026 Gültigkeit besitzt. Für den 1. FC Union Berlin gibt es derzeit nur zwei Möglichkeiten – verlängern oder verkaufen. Der 27-jährige selbst hat sich bisher noch nicht eindeutig öffentlich zu seiner Zukunft geäußert, doch aus seinem Umfeld hört man immer wieder, dass er sich einen Wechsel in seine Heimat vorstellen könnte.

PSV Eindhoven habe Interesse den hochgewachsenen Innenverteidiger zu verpflichten. Der Klub lockt zudem mit der Teilnahme an der Champions League. Wahnwitzig kommen die scheinbaren Bemühungen des 1. FC Köln daher. Der Aufsteiger soll angeblich seine Chancen auf einen Wechsel des Defensivspielers ausgelotet haben. Interessant: Damion Downs wird, wie Doekhi, von derselben Spielerberater-Agentur betreut. Die Kommunikationswege sind also kurz.

Namhafte Konkurrenz im Werben um Doekhi

Die Chancen des 1. FC Köln auf einen Transfer des ehemaligen niederländischen U21-Nationalspielers dürften indes sehr gering ausfallen. Eigentlich ist es nur schwer vorstellbar, dass Doekhi in die Domstadt wechselt, wenn er Aussichten auf eine Teilnahme im europäischen Wettbewerb hat.

Neben PSV Eindhoven soll auch Feyenoord Rotterdam, Besiktas Istanbul, der FC Valencia, Crystal Palace sowie der AC Florenz und Lazio Rom ihre Fühler nach Danilho Doekhi ausstrecken. Ein Verbleib beim 1. FC Union ist auch möglich, doch dazu müsste Manager Horst Heldt sein ganzes Verhandlungsgeschick auspacken.

Alex Král vor Abschied?

Während die Transfergerüchte um Doekhi viel Fahrt aufnehmen, tauchen nun auch welche in Bezug auf Alex Král auf. Der tschechische Nationalspieler wurde in der vergangenen Saison an Espanyol Barcelona verliehen und gehörte bei den Katalanen weitestgehend zu den Stammspielern. Die Kaufoption von kolportierten 3 Millionen Euro ließen die Spanier dennoch verstreichen.

Die Eisernen scheinen ebenso wenig mit ihm zu planen, wie die Verantwortlichen von Espanyol Barcelona. Man sei bereit, den Mittelfeldspieler gehen zu lassen. Interesse scheint PAOK Thessaloniki signalisiert zu haben, wie der „kicker“ berichtet. Demnach wäre er ein Verkaufskandidat, da sein Vertrag bei den Köpenickern nur noch bis zum Sommer 2026 Gültigkeit aufweist.