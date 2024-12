Transfergerüchte: Ajax-Stürmer Akpom im Visier von Werder Bremen?

Freitag, 06.12.2024 - 16:19 Uhr

Von: Asanka Schneider

Dass der SV Werder Bremen im Winter auf dem Transfermarkt zuschlagen möchte, ist durchaus bekannt. Eigentlich wünscht man sich an der Weser einen offensiven Mittelfeldspieler, doch dem Anschein nach befindet man sich auch auf der Suche nach einem klassischen Neuner, der zeitweise den verletzten Keke Topp vertritt.

Der Youngster fällt nach einem Syndesmosebandriss wahrscheinlich bis Mitte Februar des kommenden Jahres aus und müsste kurzzeitig ersetzt werden. Mit diesem Hintergrund tauchen aktuelle Werder Bremen Transfergerüchte auf, die sich mit Chuba Akpom beschäftigen sollen. Am 29-jährigen Mittelstürmer war der Klub wohl schon im Frühjahr 2023 interessiert. Nun rückt der Brite erneut in den Fokus des SVW.

Akpom bei Ajax Amsterdam Stürmer Nr. 3

Momentan befinden sich fünf Angreifer im Kader von Werder Bremen. Keke Topp ist bekanntlich der einzige echte Neuner, weswegen die Klub-Verantwortlichen Ausschau nach einem adäquaten Ersatz halten. Wie „Sport.de“ berichtet soll man dabei wiederholt Interesse an Chuba Akpom haben, der mittlerweile bei Ajax Amsterdam unter Vertrag steht.

Dort ist der 29-jährige allerdings nur noch Stürmer Nummer. An Wout Weghorst und Brian Brobbey gibt es für den Engländer mit nigerianischen Wurzeln in dieser Saison kaum ein Vorbeikommen. Zwar kam Akpom in der laufenden Spielzeit sowohl in der niederländischen Eredivisie als auch Europa League regelmäßig zum Einsatz, doch sind es zumeist nur Joker-Einsätze.

Weder Bremen an Leihe interessiert?

Akpom betont indes in aller Regelmäßigkeit, dass er sich bei Ajax Amsterdam sehr wohlfühlt und sich vor allem unter Trainer Francesco Farioli „besser denn je fühle“, doch einen Winter-Transfer könne man dennoch nicht ausschließen. Statt auf seiner Lieblingsposition im Sturmzentrum aufzulaufen, muss der Rechtsfuß immer wieder auf den Außenbahnen ausweichen.

Wettbewerbsübergreifend kommt Chuba Akpom auf 22 Einsätze, in denen ihm 6 Treffer und eine Torvorlage gelingen sollten. Beim SV Werder Bremen scheint man sich die Situation von Akpom genauer unter die Lupe zu nehmen und liebäugelt gleichzeitig mit einer Verpflichtung des Stürmers. Dabei ist auch klar, dass ein Kauf nicht zur Debatte steht.

Akpom im Winter in die Bundesliga?

Kein Wunder, denn der Vertrag des Angreifers ist noch bis zum Sommer 2028 gültig, während sein Marktwert auf rund 10 Millionen Euro taxiert wird. Daher wäre ein Leihgeschäft wohl die einzige Option für Werder Bremen, um Akpom ins Weserstadion zu locken. Auf Dauer soll Keke Topp den Platz neben Marvin Ducksch ergattern, sodass eine Leihe Akpoms durchaus Sinn ergeben würde.

Es sei damit zu rechnen, wenn Topp sein Comeback auf dem Platz feiert, er auch einer für die Zukunft ist. Gleichbedeutend hieße das, dass Akpom keine Planstelle dauerhaft blockieren würde, sollte sich der ehemalige englische U21-Nationalspieler für ein Engagement in der Bundesliga bei Werder Bremen entscheiden.