ANZEIGE

Das sind die drei Top-Duelle des 24. Spieltages in der Fußball-Bundesliga

Donnerstag, 27.02.2025 - 14:45 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Bundesliga läutet nun allmählich den Saisonendspurt ein. Am 24. Spieltag sind dabei noch zahlreiche Entscheidungen vollkommen offen. Sowohl der Kampf gegen den Abstieg als auch um Europa ist dabei überaus umkämpft.

Am kommenden Spieltag kommt es dabei zu gleich drei qualitativ hoch spannenden Begegnungen im Kampf um die europäischen Plätze sowie um die Meisterschaft. Um diese drei Aufeinandertreffen mitsamt kurzer Einschätzung wird es nun gehen.

VfB Stuttgart empfängt den deutschen Rekordmeister

Der Spieltag beginnt standesgemäß, wenn am Freitagabend der VfB Stuttgart den FC Bayern München empfängt. Während die Stuttgarter in den letzten fünf Partien lediglich bei ihrem schmeichelhaften Sieg in Dortmund drei Zähler sammeln konnten, haben die Bayern von ihren letzten neun Bundesligaspielen ganze acht Partien gewonnen.

Die Formkurve spricht entsprechend eher für den Tabellenführer, doch auch die Personallage könnte in diesem Duell eine entscheidende Rolle spielen. Während beim VfB Stuttgart mit Zagadou und El Bilal Touré zwei Startelfkandidaten weiterhin ausfallen, bangen die Bayern derzeit noch um die Einsätze von Kimmich und Upamecano. Musiala ging ebenfalls angeschlagen aus dem Duell mit Eintracht Frankfurt heraus, steht aber wohl zur Verfügung.

Knüpfen die Bayern an das Frankfurt-Spiel an?

Der FC Bayern München befindet sich in der Bundesliga voll auf Kurs Meisterschaft. In der gesamten Saison 2024/25 verloren die Münchner erst ein einziges Mal und präsentieren sich mit Ausnahme des Spiels in Leverkusen in toller Form. Enger wurde es nur dann, wenn das Team vorzeitig vom Gaspedal stieg, wie im Heimspiel gegen Holstein Kiel.

Zwar befindet sich der VfB Stuttgart derzeit nicht in Topform, kann die Bayern an einem guten Tag aber durchaus ärgern. In der vergangenen Spielzeit gelang sogar ein klarer Heimsieg. Doch am Ende wird das Spiel wohl entscheiden, in welcher Verfassung die Bayern auftreten. Knüpfen sie an die beeindruckende Leistung gegen Eintracht Frankfurt an, wird es für Stuttgart wohl eher nichts zu holen geben.

Das Verfolgerduell um die Champions-League-Plätze in Leipzig

Am Samstagnachmittag folgt dann das Duell zwischen RB Leipzig und dem 1.FSV Mainz 05. Doch was in der Vergangenheit überwiegend ein Duell zwischen einem Top-Team und einem aus dem Tabellenmittelfeld war, ist nun ein Spiel direkter Champions-League-Anwärter geworden.

Die Roten Bullen präsentierten sich zuletzt als die Remis-Könige der Liga. Seit sechs Ligaspielen ist man unbesiegt, gewann jedoch nur eines dieser Spiele. Entsprechend liegt man aktuell nicht auf Champions-League-Kurs. Währenddessen sind die Mainzer ebenfalls seit drei Spielen unbesiegt und gewannen zuletzt zwei Partien in Folge.

Welche Ungeschlagen-Serie wird am Samstag reißen?

RB Leipzig läuft in dieser Spielzeit den eigenen Ansprüchen hinterher. Ursprünglich wollte man im Meisterschaftskampf zumindest eine kleine Rolle spielen, nun bangt man um die Teilnahme an der Königsklasse. Eine Ursache dessen ist die permanent angespannte Personallage, denn auch gegen Mainz fallen wieder fünf Startelfkandidaten aus. Angesichts der hohen Ansprüche, steht Rose in Leipzig unter Druck und muss sich aktuell viel Kritik gefallen lassen.

In Mainz dagegen sieht die Welt komplett anders aus. Alleine die Aussicht auf die Teilnahme am internationalen Geschäft ist für die Mainzer ein Riesenerfolg, nun winkt sogar die Königsklasse. Entsprechend hat Mainz nichts zu verlieren, sondern kann nur gewinnen. Der Druck liegt klar bei den Gastgebern. Ob es am Ende einen Sieger in diesem Duell gibt, bleibt abzuwarten. Auch ein Remis ist alles andere als unrealistisch.

Der deutsche Meister zu Gast in Frankfurt

Das Top-Spiel des kommenden Spieltages steigt am Samstagabend in Frankfurt, wenn der deutsche Meister aus Leverkusen gastiert. Während Eintracht Frankfurt sich nach dem Marmoush-Abgang im Offensivspiel zusehends schwerer tut, hat sich auch Leverkusen zuletzt die Punkte mehr erarbeiten müssen. Beide Teams spielten zuletzt auch gegen die Bayern, mit komplett unterschiedlichen Spielverläufen. Bayer Leverkusen dominierte die Münchner und scheiterte an sich selbst, die Eintracht unterlag indes deutlich.

Die aktuelle Form spricht daher eher für den Gast aus Leverkusen. In der gesamten Spielzeit hat der deutsche Meister lediglich ein Spiel verloren und präsentierte sich auch in eher schwächeren Spielen von einer reifen Seite. Personell müssen beide Teams auf Startelfkandidaten verzichten. Bei der Eintracht werden Tuta und Matanovic fehlen, bei Leverkusen sind Hincapié, Terrier und Belocian nicht mit von der Partie.

Sorgt die Eintracht für eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf?

Zuhause ist die Eintracht eine Macht. In einer beeindruckenden Atmosphäre schafft sie es auch in dieser Saison wieder, dort einen Großteil der Punkte einzufahren und untermauert damit den Ruf als eines heimstärksten Teams der Liga. Doch mit Leverkusen kommt nun ein großes Kaliber in den Deutsche Bank Park und benötigt dringend weitere drei Punkte für den Meisterschaftskampf.

Es ist vorstellbar, dass die SGE genau da für eine Vorentscheidung sorgen kann. Allerdings wird das ein sehr schwieriges Unterfangen. Es braucht eine Sahnetag, denn ohne Marmoush fehlt der Eintracht vorne die Extraklasse. Zudem wurden die letzten vier Duelle mit Leverkusen allesamt verloren. Entsprechend ist Bayer Leverkusen der leichte Favorit und sollte man mit der aufgeheizten Stimmung in Frankfurt klarkommen, wird man auch als Sieger vom Platz marschieren.

Ein herausragender Spieltag für den neutralen Zuschauer

Als neutraler Beobachter der Bundesliga kann man sich durchaus auf einen spannenden 24. Spieltag freuen. Schließlich sind es nicht nur diese drei Top-Spiele, welche hart umkämpft sein werden. Auch im Abstiegskampf könnte es in den Duellen von Bochum und Hoffenheim sowie Union Berlin und Holstein Kiel ordentlich zur Sache gehen.

Der Spieltag lädt also förmlich zu einem Fußballwochenende und der einen oder anderen Wette ein. Auf der Suche nach einem geeigneten Anbieter helfen dabei Vergleichsportale mit Übersichten über alle Sportwettenanbieter, die in Deutschland dank Lizenz legal sind. Hier sind Wettfreunde wortwörtlich auf der sicheren Seite und können sich ganz entspannt an spannenden Wetten und tollen Spielen erfreuen.