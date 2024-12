Transfergerüchte: Union Berlin, Gladbach, Werder & Co an Castaneda dran?

Mittwoch, 11.12.2024 - 15:59 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die 2:4-Niederlage des SC Paderborn am vergangenen Wochenende gegen den FC Schalke 04 war ein Dämpfer und dennoch steht das Team von Trainer Lukas Kwasniok bestens in der 2. Liga da. Mit 27 Punkten führt man die Tabelle als Spitzenreiter an. Die Hinrunde verläuft besser als geplant, denn dass die Paderborner nach 15 Spieltagen als Tabellenführer die Liga grüßen, damit hätte man nicht unbedingt rechnen können.

Einer, der an dieser Entwicklung maßgeblichen Anteil besitzt ist Santiago Castaneda. Der 20-jährige US-Amerikaner wechselte erst im Sommer vom MSV Duisburg zu den Westfalen und schlug sofort ein. Zu erwarten war dies ebenfalls nicht, aber schon bei den Zebras, obwohl sie abstiegen, war er einer der wenigen Lichtblicke.

Castaneda spielt sich in die Notizbücher der Bundesliga

An seinen Leistungen konnte Santiago Castaneda nahtlos anknüpfen und so gehört der Sechser unter Kwasniok zu den absoluten Leistungsträgern des Teams. In allen 15 Zweitligapartien der laufenden Saison stand das Talent in der Startelf. Der US-Amerikaner mit kolumbianischen Wurzeln verleiht dem SC Paderborn eine gewisse Stabilität und benötigte dafür keinerlei Anlaufzeit.

In der Defensive räumt das junge Mittelfeldtalent vor der Abwehr alles ab und konnte zudem auch noch eine Torvorlage beisteuern. Und auch im DFB-Pokal war er in der 1. Runde beim 4:0-Erfolg gegen den Bremer SV mit einem Treffer zugegen. Seine Leistungen sorgen dafür, dass sich laut „Sport Bild“ nun mehrere Bundesligisten mit dem Sechser beschäftigen.

Union Berlin streckt Fühler aus

Darunter beispielsweise der 1. FC Union Berlin. Glaubt man den aktuellen Union Berlin Transfergerüchten, so sollen die Köpenicker ein Auge auf den Rechtsfuß geworfen haben. Mit seiner Entwicklung ist Santiago Castaneda noch nicht am Ende angekommen. Genau aus diesem Grund traut man dem 20-jährigen wohl auch den Sprung in die Bundesliga zu.

Castaneda ist allerdings noch bis zum Sommer 2027 an den SC Paderborn gebunden. Soll heißen: würde Union Berlin an einem Transfer im Sommer Interesse haben, müssten die Eisernen eine entsprechende Ablösesumme auf den Tisch legen. Bei einem Marktwert von rund 800.000 Euro – Tendenz steigend – wäre sicherlich eine Ablöse im einstelligen Millionenbereich denkbar.

BMG, Werder, Heidenheim & Freiburg ebenfalls dran

Neben dem 1. FC Union soll auch Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen Interesse an einem Transfer gezeigt haben. Wie es scheint, hat Castaneda die Qual der Wahl, wenn es darum geht, den nächsten Karriereschritt zu planen. Wie die „Sport Bild“ berichtet, streckt wohl auch der 1. FC Heidenheim seine Fühler nach dem Youngster aus.

Ebenso wird auch dem SC Freiburg Interesse an Castaneda nachgesagt. Sollte das Talent sich weiterhin so prächtig entwickeln, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er sich vom SC Paderborn verabschiedet. Im Sommer könnte also der nächste Karriereschritt vollzogen werden.