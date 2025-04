Transfergerüchte: Werder Bremen & Hertha BSC strecken Fühler nach Köhlert aus

Dienstag, 01.04.2025 - 12:57 Uhr

Von: Asanka Schneider

Mit Hinblick auf den anstehenden Sommer und dem Transferfenster, bringen sich unter anderem der SV Werder Bremen und Hertha BSC bereits frühzeitig in Stellung. Wie der Bezahlsender „Sky“ berichtet, streut man zugleich Transfergerüchte rund um beide Vereine, die sich mit Mats Köhlert befassen. Der 26-jährige wäre im Sommer nach aktueller Lage ablösefrei zu haben.

Momentan steht der Linksverteidiger noch beim SC Heerenveen in der niederländischen Eredivisie unter Vertrag, doch das könnte sich in wenigen Monaten ändern. Seine derzeitige Situation beobachten Scouts der beiden genannten Vereine sehr intensiv, wenn man den Meldungen Glauben schenken kann. Demnach strecken beide Klubs ihre Fühler nach dem 26-jährigen aus.

Köhlert aus Hamburg in die Niederlande

Mats Köhlert dürfte der eine oder andere Fußballfan sicherlich kennen. Vor allem die Hamburger unter Euch, denn der Defensivspieler spielte in seiner Jugend auf dem Kiez beim FC St. Pauli und wechselte im Sommer 2017 zum Stadtrivalen HSV. Für die Rothosen durfte er zwar drei Partien in der 2. Liga absolvieren, doch dann kam der ablösefreie Wechsel in die Niederlande, wo er sich Willem II anschloss.

Seit der Saison 2022/23 steht er allerdings bei seinem aktuellen Verein SC Heerenveen unter Vertrag. Dort hat sich der Linksverteidiger, der im Übrigen den kompletten linken Flügel beackern kann, prächtig entwickelt. Lag sein Marktwert bei seinem Wechsel noch bei rund 650.000€, ist dieser nun auf satte 4 Millionen Euro explodiert.

Heerenveen verzichtet bisher auf Gespräche mit Köhlert

Köhlerts Vertrag beim Tabellen-11. der Eredivisie läuft allerdings im Sommer aus und bisher hat sein Arbeitgeber noch keine Anstalten gemacht, um Gespräche über eine etwaige Vertragsverlängerung zu führen. Die Gründe sind unbekannt und gleichzeitig kurios, denn Mats Köhlert ist mittlerweile Kapitän des Teams und gehört zugleich zum Tafelsilber des Vereins. Lediglich Milos Lukovic mit einem Marktwert von rund 5 Millionen Euro ist wertvoller.

Vor allem für die Verantwortlichen von Hertha BSC dürfte Mats Köhlert sehr interessant sein, da der Verein finanziell nicht auf Rosen gebettet ist und im Sommer eher auf kostengünstige Alternativen zurückgreifen müsste. Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler passt also ins Beuteschema, falls man das Rennen um den Linksverteidiger gewinnen sollte.

Werder Bremen & Hertha BSC mit Interesse?

Konkurrenz im Werben um Mats Köhlert erhält die Alte Dame aus Berlin allerdings auch aus der Bundesliga. So sollen auch die Verantwortlichen des SV Werder Bremen ein Auge auf den vielseitig einsetzbaren Defensivspieler geworfen haben. Eine Rückkehr nach Deutschland ist allerdings nicht zwingend in Stein gemeißelt.

So sollen auch weitere Teams aus Europa Interesse am Linksfuß gezeigt haben. Um welche Klubs es sich dabei handelt, geht aus dem Sky-Bericht nicht hervor. Sowohl bei Werder Bremen als auch in der Hauptstadt bei Hertha BSC wäre Mats Köhlert eine absolute Sofortverstärkung. Interessant dürfte also durchaus sein, wie es mit dem Deutschen weitergeht, der in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend auf 24 Einsätze mit 6 Assists kommt.