Transfergerüchte: FC Union & der Transfermarkt – Vertessen, Leite & Kostic Thema

Dienstag, 28.01.2025 - 12:11 Uhr

Von: Asanka Schneider

Es herrscht Untergangsstimmung beim 1. FC Union Berlin, nachdem man das Kellerduell gegen den FC St. Pauli am Millerntor sang- und klanglos mit 0:3 am vergangenen Sonntag verlor. Dass sich etwas ändern muss, ist den FCU-Verantwortlichen klar, doch bisher findet auch Trainer Steffen Baumgart anscheinend keine Lösungen.

Solche Lösungen lassen sich auf dem Transfermarkt finden, aber bisher reagieren die Eisernen sehr verhalten, was Neuzugänge betreffen. Bis dato konnte man noch keine einzige Verstärkung verpflichten. Das könnte sich nun ändern, wenn man den Union Berlin Transfergerüchten Glauben schenken kann, die mitunter auch die „Bild“ streut, denn man soll an Filip Kostic interessiert sein.

Union Berlin in Verhandlungen wegen Kostic?

Der 32-jährige soll auf dem Zettel des 1. FC Union Berlin stehen, wie auch das serbische Portal „sportversti“ berichtet. Dem Bericht zufolge sollen Vertreter des Klubs in die Türkei gereist sein, um einen Wechsel des Linksverteidigers zu verhandeln. Ein Transfer des einstigen Euro-Helden von Eintracht Frankfurt wird sich schwierig gestalten, da er aktuell an Fenerbahce Istanbul verliehen ist.

In der Türkei soll sich Filip Kostic nicht besonders wohlfühlen, auch wenn er unter Trainer Jose Mourinho eine absolute Stütze ist, und sehr geschätzt wird vom Portugiesen. Insgesamt durfte der Flügelflitzer bereits in 14 Partien an und erzielte dabei einen Treffer und legte fünf weitere auf. Wie wichtig Kostic für den türkischen Klub ist, zeigen seine Werte auf.

Leite Thema bei Galatasaray Istanbul?

Eigentlich steht der Serbe bis zum Sommer bei seinem aktuellen Leihklub in Lohn und Brot, doch ein Abbruch des Leihgeschäfts steht durchaus im Raum. „Sky Sport“ berichtete unlängst über einen vorzeitigen Abbruch und mit dem 1. FC Union Berlin soll ein passender Abnehmer bereitstehen. Zunächst müsste sein eigentlicher Arbeitgeber Juventus Turin die Leihe abbrechen und erst dann könnte man mit den FCU-Verantwortlichen verhandeln.

Union Berlin ließ indes vor wenigen Tagen verlauten, dass man erst neue Spieler holen könne, wenn man auf der anderen Seite Spieler abgeben würde. Dies könnte der Fall sein, denn wie „Yeniasir“ berichtet, soll sich Diogo Leite auf dem Zettel von Galatasaray Istanbul befinden. Der Portugiese gehört bei den Berlinern mit einem Marktwert von 17 Millionen Euro zum Tafelsilber und soll eigentlich nicht verkauft werden.

Werder Bremen baggert an Vertessen

Bei einem entsprechenden Angebot würde man in Köpenick allerdings über einen Verkauf in diesem Winter nachdenken. Ebenso tauchen aktuelle Werder Bremen Transfergerüchte auf, die sich mit Yorbe Vertessen beschäftigen. Hierbei berichtet „Ligainsider.de“ exklusiv über das Bremer Interesse am 24-jährigen Belgier, der bei den Eisernen noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028 besitzt.

Dem Transfergerücht zufolge soll man an der Weser bereit sein, ihn in diesem Winter zu verpflichten. Bei einem Marktwert von rund 6 Millionen Euro müsste der Klub allerdings tief in die Tasche greifen, um den Stürmer aus Köpenick loseisen zu können. Beim SV Werder denkt man daher über eine Leihe plus Kaufoption nach.