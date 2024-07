Transfergerüchte: VfB Stuttgart mit Kontakten zu van den Berg & Gudmundsson?

Mittwoch, 24.07.2024 - 12:03 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim Champions-League-Teilnehmer VfB Stuttgart plant man den Kader für die neue Saison. Nahezu täglich werden neue Namen bei den Schwaben gehandelt. So auch heute, wie beispielsweise die „Allgemeine Zeitung“ oder auch das „Eindhoven Dagblad“ zu berichten weiß. Beide Medien berichten über das vermeintliche Interesse des Bundesligisten an Sepp van den Berg, der bekanntlich beim FC Liverpool unter Vertrag steht.

Darüber hinaus schwappen aus Italien etwaige VfB Stuttgart Transfergerüchte nach Deutschland hinüber, die sich mit Albert Gudmundsson beschäftigen. Den Angaben von Gianluca Di Marzio zufolge, sollen die Brustringträger auch am Isländer interessiert sein. Spannende Namen, die aktuell also in der Transfermarkt Gerüchteküche umherschwirren.

Gudmundsson als Undav-Ersatz im Sinn?

Der Name Albert Gudmundsson würde unter bestimmten Voraussetzungen bei den Stuttgartern passen. Da noch immer nicht klar ist, wie es mit Deniz Undav weitergeht, schauen sich die VfB-Verantwortlichen auf dem Transfermarkt um. Alles andere wäre absolut fahrlässig. Der Isländer wäre dann wohl eine logische Option, falls man in der Causa Undav keinen Durchbruch erzielen wird.

Doch günstig wird der Stürmer nicht zu haben sein, denn wie der italienische Journalist berichtet, soll bereits ein 22 Millionen Euro schweres Angebot des AC Florenz im Februar abgeschmettert worden sein. Das Angebot wurde angeblich plus diverser Boni unterbreitet. Gleichbedeutend wäre es für den VfB Stuttgart der teuerste Transfer seiner Vereinsgeschichte. Konkurrenz im Werben um den Angreifer bekommt der VfB wohl von Juventus Turin, Inter Mailand und Tottenham Hotspur.

VfB Stuttgart müsste für Gudmundsson tief in die Tasche greifen

Neben dem Angreifer des FC Genua, der dort im Übrigen noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027 besitzt und einen Marktwert von rund 30 Millionen Euro aufweist, soll der VfB Stuttgart auch ein Auge auf Sepp van den Berg geworfen haben. Der 22-jährige steht bis 2026 beim FC Liverpool unter Vertrag, wurde aber in der vergangenen Spielzeit bekanntlich an den 1. FSV Mainz 05 ausgeliehen, wo er wettbewerbsübergreifend auf 36 Partien kam (3 Tore).

Mittlerweile ist er nach seiner Leihe nach Liverpool zurückgekehrt, findet dort aber wahrscheinlich nicht die besten Chancen auf regelmäßige Einsätze vor. Der Niederländer könnte als Ersatz für Waldemar Anton in die MHP Arena wechseln. Doch auch dieser mögliche VfB Stuttgart Transfer hätte es finanziell in sich, wenn man den Ausführungen der „Allgemeinen Zeitung“ Glauben schenken kann.

Sepp van den Berg ebenfalls auf dem Schirm?

So soll der FC Liverpool Sepp van den Berg ein 20 Millionen Euro schweres Preisschild verpasst haben. Viel Geld, welches der VfB Stuttgart sicherlich nicht investieren dürfte. Viel eher geht es darum, die vermeintlich geforderte Ablöse nach unten zu verhandeln.

Der Innenverteidiger wäre jedoch eine Verstärkung, sollte sich ein Transfer realisieren lassen. Zudem kann er nicht nur in der Abwehrzentrale auflaufen, sondern auch hinten rechts agieren. Mit seiner Polyvalenz wäre er also eine Bereicherung für den Klub. Weiterer Pluspunkt: Durch seine Zeit bei Mainz 05 und dem FC Schalke 04 kennt er die Bundesliga bereits.