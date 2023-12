Transfergerüchte: Angeliño ein Thema beim 1. FC Union Berlin?

Montag, 18.12.2023 - 18:09 Uhr

Von: Asanka Schneider

Dass Union Berlin in der Winterpause auf dem Transfermarkt tätig werden möchte, ist kein Geheimnis. In den letzten Tagen sind ein paar Union Berlin Transfergerüchte über den Äther geschossen. Zum einen wird darüber spekuliert, dass die Leihe von Brenden Aaronson vorzeitig beendet werden könnte und zum anderen berichteten wir am Wochenende über das vermeintliche Interesse an Enis Bardhi und an Fábio Silva.

Ein weiterer Name taucht nun ebenfalls in der Bundesliga Gerüchteküche auf. Die Rede ist von Angeliño, der die Bundesliga bestens kennt. Der Spanier ist aktuell vom Konstrukt RB Leipzig bis zum Saisonende an den türkischen Spitzenklub Galatasaray Istanbul verliehen. Der Klub besitzt sogar eine Kaufoption für den 26-jährigen, will diese dem Anschein nach aber nicht ziehen.

Bei Galatasaray zwangsweise auf der Bank

Sollte Angeliño beim Klub aus der türkischen Süper Lig 20 Einsätze absolvieren, so greift eben jene Kaufpflicht. Dies möchte man anscheinend vermeiden. 19 Einsätze stehen zu Buche, in denen der Linksverteidiger einen Treffer und eine Torvorlage beisteuern konnte. Der nächste Einsatz würde ihn zum Verbleib in Istanbul zwingen.

In der Liga stand Angeliño zuletzt Mitte Oktober beim 1:0-Auswärtssieg gegen Caykur Rizespor auf dem Platz. In der Champions League durfte er zudem in allen 6 Gruppenspielen mitwirken. Erst vergangene Woche stand er 77 Minuten bei der 0:1-Pleite von Galatasaray istanbul gegen den FC Kopenhagen auf dem Platz. Weitere Einsätze werden wohl nicht mehr hinzukommen.

6 Millionen Euro Ablöse? – Leihgeschäft denkbar

Die Dosen aus Leipzig fordern 6 Millionen Euro Ablöse für den ehemaligen spanischen U21-Nationalspieler. Sein aktueller Marktwert beträgt indes rund 11 Millionen Euro. Bei Galatasaray ist man aufgrund seiner offensiven Leistungen nicht zufrieden, weswegen ein Kauf quasi ausgeschlossen ist. Wie „Fanatik“ aus der Türkei berichtet, soll Union Berlin ein Auge auf den Verteidiger geworfen haben.

Ein Kauf käme aktuell sicherlich nicht infrage. Es läuft eher auf ein Leihgeschäft im anstehenden Transferfenster hinau. Angeliño, der sich hinten links am wohlsten fühlt, kann jedoch auch im linken Mittelfeld eingesetzt werden. Genau jene Position, die Robin Gosens ausfüllt. Der deutsche Nationalspieler fällt jedoch bis Jahresende aus.

Union Berlin wäre seine 3. Bundesliga-Station

Wie lange Gosens ausfällt, ist indes nicht bekannt. Gut möglich, dass Angeliño auch im Wechsel mit Jérôme Roussillon zum Einsatz kommen könnte. Für Angeliño wäre es eine Rückkehr in die Bundesliga. Im Sommer 2022 wurde der 1,71 Meter große Verteidiger an die TSG Hoffenheim verliehen. Nach seiner Rückkehr nach an den RB-Standort Leipzig ging es direkt weiter zu Galatasaray Istanbul.

Für das Konstrukt aus Leipzig und für die Sinsheimer kommt der Spanier auf insgesamt 135 Bundesligaspiele, in denen ihm 13 Tore und 41 Torvorlagen gelangen. Eine stattliche Quote, die sicherlich auch den Eisernen gefallen dürfte. Sollte Angeliño an seine damaligen Leistungen anknüpfen können, wäre er eine absolute Verstärkung für die Köpenicker. Doch Vorsicht, denn es tauchen gleichzeitig auch FC Sevilla Transfergerüchte um den 26-jährigen auf.