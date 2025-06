Transfergerüchte: Union Berlin an Linksverteidiger Oppie interessiert?

Mittwoch, 18.06.2025 - 12:28 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Verantwortlichen des 1. FC Union Berlin treiben den Kaderumbau und dessen Planung weiter voran. Bisher schien es so, als würde man vermehrt Ausschau nach Offensivspielern halten und dabei die Defensive vernachlässigen. Doch weit gefehlt, wenn man sich die aktuellen Union Berlin Transfergerüchte genauer anschaut.

Wie der für gewöhnlich gut informierte Peter O´Rourke berichtet, sollen die Eisernen einen Blick in Richtung Bielefeld warten, wo ein gewisser Louis Oppie in der abgelaufenen Saison mit tollen Leistungen auf sich aufmerksam machte. Der Linksverteidiger zeigte sich vor allem im DFB-Pokal einem Millionenpublikum und begeisterte zugleich mit seinen Auftritten.

Pokalheld Oppie mit grandioser Saison

Fans der 3. Liga dürften den Linksverteidiger kennen, denn bei Arminia Bielefeld gilt der 23-jährige als Dauerbrenner, der fest zum Stammpersonal der Arminen gehört. So verpasste Louis Oppie lediglich eine Partie aufgrund einer Gelbsperre. 34 Mal stand er in der Startformation, womit er einen gehörigen Anteil am Aufstieg in die 2. Liga hatte.

Besondere Aufmerksamkeit erlangte der Verteidiger durch seine Auftritte im DFB-Pokal, dessen Weg ihn mit seiner Mannschaft bekanntlich bis ins Finale in Berlin führte. Wettbewerbsübergreifend absolvierte der gebürtige Berliner 47 Partien in der abgelaufenen Saison. Dabei zeigte sich Oppie durchaus treffsicher, denn insgesamt 5 Tore konnte er in den verschiedenen Wettbewerben erzielen (11 Vorlagen).

Offensivstarker Verteidiger passt ins Schema

Dank seinen Leistungen, ist es auch kein Wunder, dass der 1,84 Meter große Abwehrspieler auch ein Thema beim 1. FC Union Berlin zu sein scheint. Seit zwei Jahren steht er nun schon bei Arminia Bielefeld in Lohn und Brot. Seine Jugend verbrachte er bei Tasmania Berlin, ehe er über Hertha BSC und Hertha Zehlendorf zu Hannover 96 wechselte. Nun könnte eine Rückkehr in seine Heimat anstehen.

Hierbei gehen die Meldungen sogar so weit, dass die Rede gar von einem ersten Angebot der Eisernen ist. Wie hoch die Offerte ausfällt, wurde allerdings nicht bekannt. Klar ist allerdings auch, dass Oppie mit seiner Spielweise perfekt ins Anforderungsprofil der Köpenicker fällt, denn mit seiner offensiven Ausrichtung auf der Linksverteidigerposition dürfte er in schnellen Umschaltmomenten ein Gewinn für Union Berlin sein.

Interesse auch aus England

Ebenso weiß Oppie auch mit seinen Stärken bei Standards zu überzeugen. Dank seiner Polyvalenz in der Defensive, wäre der gebürtige Berliner auch einer, der in der Abwehrzentrale und auf der Sechs zum Einsatz kommen könnte. Bei Arminia Bielefeld konnte sich der Linksfuß zudem auch im linken Mittelfeld beweisen.

Sein Vertrag bei den Ostwestfalen läuft noch bis zum Sommer 2026 und neben den Eisernen gibt es wohl auch Interessenten aus England. So soll beispielsweise Birmingham City, Norwich City und auch Hull City ihre Fühler nach dem 23-jährigen ausgestreckt haben. Bei einem Marktwert von rund 600.000 Euro dürfte die Ablöseforderung seitens der Arminia nicht allzu hoch ausfallen.