Transfergerüchte: Union Berlin weiterhin an Geubbels dran – Keine Ausstiegsklausel

Dienstag, 17.06.2025 - 13:52 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bereits vor einem Jahr streckten die Verantwortlichen des 1. FC Union Berlin ihre Fühler nach Willem Geubbels aus, doch bekanntlich wurde aus dem vermeintlichen Sommertransfer nichts. Sein Klub, der FC St. Gallen, blocke alle Avancen ab und verhinderte so den Abschied des Mittelstürmers.

Doch bei den Eisernen ist der Franzose nie gänzlich aus dem Blickfeld verschwunden, wenn man den aktuellen Union Berlin Transfergerüchten Glauben schenken kann. Demnach haben die FCU-Bosse Geubbels weiterhin auf dem Zettel und sollen im Hintergrund an einem Transfer arbeiten.

Keine Ausstiegsklausel bei Geubbels

Interessant dürfte das Thema Ablöseforderung seitens des FC St. Gallen sein, denn bisher ging man davon aus, dass im Vertrag des 23-jährigen Torjägers eine Ausstiegsklausel verankert sein soll. Wie das Portal „fussballtransfers.com“ nun berichtet, gab es die Möglichkeit, den Mittelstürmer vorzeitig aus seinem Vertrag zu kaufen, doch die Summe von 5,5 Millionen Euro „entspricht nicht der Wahrheit“.

Wie hoch die festgelegte Ausstiegsklausel war, ist allerdings auch nicht bekannt. Klar ist mittlerweile, dass sie in diesem Jahr nicht mehr gilt. Bedeutet im Klartext, dass der FC St. Gallen die Ablöse für Willem Geubbels freiverhandeln kann. Bei einem Marktwert von rund 10 Millionen Euro und einer Vertragslaufzeit bis zum Sommer 2027, müsste Union Berlin recht tief in die Tasche greifen, um Geubbels in die Bundesliga zu locken.

Union Berlin weiterhin interessiert

Unklar ist, ob sich die Eisernen aus dem Poker um den Stürmer verabschieden werden oder weiterhin ihr Glück versuchen werden. Fakt ist allerdings auch, dass neben den Köpenickern noch weitere Klubs Interesse zeigen. Kein Wunder, denn Willem Geubbels zeigte sich in der abgelaufenen Saison nicht nur in der Super League treffsicher, sondern eben auch in den europäischen Wettbewerben.

Wettbewerbsübergreifend stand der Goalgetter in 41 Partien auf dem Platz und erzielte dabei satte 17 Treffer (3 Vorlagen). Seine Leistungen sind daher auch im europäischen Ausland nicht unbemerkt geblieben und so sollen auch Klubs aus der Premier League am Angreifer dran sein.

Englische Klubs ebenfalls heiß auf Geubbels

Vor allem die Wolverhampton Wanderers, Sheffield United, Leeds United sowie der FC Southampton findet man auf der Interessentenliste wieder. Dazu tauchen auch noch 1. FC Köln Transfergerüchte auf, wobei man dem 1. FC Köln lediglich Außenseiterchancen zugesteht.

Ein Union Berlin Transfer dürfte sich daher als schwierig erweisen, wenn Geubbels nicht selbst unbedingt nach Berlin wechseln möchte. Die nächsten Wochen werden zeigen, wohin die Reise des ehemaligen französischen U19-Nationalspieler gehen wird.