Transfergerüchte: Mangas als Gosens-Erbe zum FC Union? – Leite Thema bei Bologna

Donnerstag, 04.07.2024 - 15:45 Uhr

Von: Asanka Schneider

Das Thema rund um den möglichen Abschied von Robin Gosens beim 1. FC Union Berlin wird zum Dauerbrenner. Unlängst dürfte fast jedem klar sein, dass der deutsche Nationalspieler den Verein gerne in diesem Sommer verlassen möchte. Interessenten gibt es aus der italienischen Serie A, aber auch aus Portugal, wenn man den aktuellen Union Berlin Transfergerüchten Glauben schenken kann.

Der Abschied ist im Grunde besiegelt, auch wenn noch nichts offiziell gemacht wurde. Hinter den Kulissen suchen die FCU-Verantwortlichen bereits nach einem adäquaten Ersatz für den Mittelfeldspieler, der vornehmlich auf der linken Seite zum Einsatz kommen kann. Konkret wird die momentan die portugiesische Presse, denn „Record“ bringt einen ersten Namen ins Spiel, der an der Alten Försterei gehandelt wird.

Mangas´ Marktwert auf Karrierebestwert

Ricardo Mangas soll dem Vernehmen nach Gosens in Köpenick ersetzen. Der 26-jährige steht seit einem Jahr bei Vitória Guimarães SC unter Vertrag, nachdem er für circa 900.000 Euro von Boavista Porto losgeeist werden konnte. Den Saisonbeginn verpasste der Linksverteidiger allerdings aufgrund einer Adduktorenverletzung.

Nach seiner Genesung fand sich Mangas indes in der Startelf wieder und überzeugte im restlichen Saisonverlauf mit soliden Leistungen. Dies hatte zur Folge, dass sein Marktwert förmlich explodierte. Lag dieser bei seinem Transfer von Porto zu Vitória Guimarães noch bei 1,5 Millionen Euro, so ist dieser mittlerweile auf 4 Millionen Euro taxiert – Karrierehöchstwert!

Mangas einer für die linke Seite – TSG Hoffenheim mischt mit

Auch wenn Ricardo Mangas als Linksverteidiger geführt wird, so hat er die meisten Partien im linken Mittelfeld absolviert. 27 seiner insgesamt 28 Einsätze fand er sich genau auf eben jener Position wieder. Dabei konnte er einen Treffer und fünf Vorlagen beisteuern. Der Linksfuß ist aus Union-Sicht ein absoluter interessanter Spieler, denn er kann die komplette linke Seite beackern, also auch auf Linksaußen für Akzente und Torgefahr sorgen.

Der ehemalige portugiesische U17-Nationalspieler könnte also Robin Gosens durchaus ersetzen und zugleich ein Konkurrent für Jerome Roussillon sein, der sich ebenfalls auf der linken Seite wohlfühlt. Wie hoch die Ablöse ausfallen könnte, gibt der Bericht derzeit nicht her. Anzunehmen ist jedoch ein Betrag im hohen einstelligen Millionenbereich. Neben dem 1. FC Union Berlin wird auch die TSG 1899 Hoffenheim als möglicher Abnehmer und Interessent genannt.

FC Bologna denkt an Leite

Spekulationen um einen Abschied von Diogo Leite gibt es seit geraumer Zeit. Der Abwehrspieler wird mit verschiedenen Klubs in Verbindung gebracht. Vor ein paar Wochen war wohl aus der Bundesliga der deutsche Meister Bayer Leverkusen am Portugiesen interessiert. Real Madrid aus der spanischen La Liga und aus der Serie A wird dem AC Mailand und jetzt auch dem FC Bologna Interesse nachgesagt, wie Gianluca di Marzio zu berichten weiß.

Über die Vertragslaufzeit Leites bei den Eisernen ist derzeit nichts bekannt. Klar dürfte jedoch sein, dass das Arbeitspapier noch mindestens ein Jahr läuft und somit auch in diesem Fall eine Ablöse fällig werden würde. Bei einem Marktwert von rund 15 Millionen Euro müsste der FC Bologna also tief in die Tasche greifen, um Leite nach Italien locken zu können.