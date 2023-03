Transfergerüchte: Union Berlin baggert an Barça-Flop Sergiño Dest! Viele Interessenten

Mittwoch, 29.03.2023 - 08:28 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Vor drei Jahren war er noch absoluter Wunschspieler des FC Bayern, nun könnte er beim 1. FC Union Berlin landen. Die Eisernen sind angeblich heiß auf Sergiño Dest, den der FC Barcelona im Sommer unbedingt verkaufen will. Doch auch wenn der Rechtsverteidiger in einem tiefen Formloch steckt, ist Dest auf dem Transfermarkt äußerst gefragt und die Konkurrenz für Union groß.

21 Millionen Euro plus 5 Millionen Bonuszahlung machte der FC Barcelona 2020 locker, um Sergiño Dest nach einer formidablen Saison bei Ajax Amsterdam ins Camp Nou zu holen. Sehr zum Leidwesen des FC Bayern, die damals ebenfalls intensiv um den US-Amerikaner buhlten, im Transferpoker mit den Katalanen aber den Kürzeren zogen.

Sergiño Dest: Bei Barça außen vor, Milan winkt ab! Schlägt 1. FC Union zu

Doch bei Barça konnte Sergiño Dest die Erwartungen in zwei Spielzeiten nicht erfüllen. Vor der Saison wurde der 21-Jährige an den AC Mailand verliehen. Doch auch bei der Rossoneri bringt der Außenverteidiger kein Fuß auf den Boden. Gerade einmal 14 Pflichtspieleinsätze (null Torbeteiligung) stehen zu Buchen, wobei Dest lediglich viermal in der Startelf stand, allerdings auch Verletzungsprobleme hatte.

Fakt ist: Eine Zukunft bei Milan hat Dest nicht. Die Kaufoption von 20 Mio. Euro werden die Italiener nicht ziehen. Und auch beim FC Barcelona hat Trainer Xavi keinerlei Verwendung mehr für den US-Nationalspieler (23 Länderspiele). Dafür steht Sergiño Dest im Stadion An der Alten Försterei hoch im Kurs.

Sergiño Dest zu Union Berlin: Warum nicht?

Diese Union Berlin Transfergerüchte bringt zumindest das Portal „90min“ in Umlauf. Heuert Sergiño Dest tatsächlich in Köpenick an? Unrealistisch ist ein Union Berlin Transfer zumindest nicht. Die Transfer-Ansprüche der Eisernen sind im Zuge des kontinuierlichen sportlichen Aufstiegs gestiegen, wie etwa der heiße Isco-Flirt im Januar zeigte. Und FCU-Coach Urs Fischer hat schon zu Genüge bewiesen, dass er Spielern aus einem Tal herausholen und wieder zu alter Stärke verhelfen kann.

Darüber hinaus könnte der 1. FCU Sergiño Dest durchaus gebrauchen. Zum einen ist Rechtsverteidiger und Kapitän Christopher Trimmel mit 36 Jahren im Spätherbst seiner Karriere angekommen. Zum anderen kann Dest auch die linke Abwehrseite bekleiden und auch auf den offensiven Flügeln aushelfen. Gerade dort ist Union Berlin personell etwas dünn besetzt.

Dest-Marktwert abgestürzt - Interesse aus Spanien, England & Frankreich

Beim FC Barcelona besitzt Dest noch einen gültigen Vertrag bis 2025. Jedoch ist der Marktwert des 1,71 Meter großen Rechtsfuß von einst 30 auf 12 Millionen Euro abgestürzt. Finanziell könnte Union Berlin eine Dest-Verpflichtung durchaus bewerkstelligen. Vorausgesetzt, dass die Qualifikation für die Champions League gelingt oder Verkäufe von Leistungsträgern wie Sheraldo Becker spülen reichlich Geld in die Kasse.

Doch wenig verwunderlich ist Sergiño Dest keinesfalls nur Bestandteil von Union Berlin Transfernews. In Anbetracht seines Alters und langfristigen Potenzials stehen die Interessenten Schlange. In Spanien sollen die Top-Klubs Atlético Madrid, FC Sevilla, FC Villarreal und FC Valencia ein Auge auf den vielseitigen Flügelspieler geworfen haben. Aus der Premier League werden hingegen West Ham United, Crystal Palace und die Wolverhampton Wanderers aufgeführt. Und mit Olympique Lyon zudem noch ein namhafter Klub aus Frankreich. Angesichts dieser langen und durchaus prominent besetzten Liste an Interessenten, muss sich der 1. FC Union bei Sergiño Dest gewaltig strecken.