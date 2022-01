FC Schalke Transfergerüchte: Mehmet Aydin heiß begehrt! 6 Klubs wollen S04-Juwel

Mittwoch, 05.01.2022 - 11:46 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Mehmet Aydin verzückt nicht nur den FC Schalke, sondern auch halb Europa. Das Knappen-Juwel des Zweitligisten soll gemäß neuer FC Schalke Transfergerüchte gleich bei sechs Klubs aus dem Ausland auf dem Zettel stehen. Darunter Brentford, Olympique Marseille oder Betis Sevilla! Das Problem der Königsblauen: Der Vertrag von Mehmet Aydin läuft im Sommer aus!

Mehmet Aydin hat sich in der ersten Mannschaft des FC Schalke 04 festgespielt und ist aus dem Kader von Trainer Dimitrios Grammozis kaum noch wegzudenken. Der 19-Jährige, der letzte Saison den Sprung zu den Profis schaffte, kam in dieser Saison fleißig zum Einsatz.

Vertrag läuft aus: Sextett jagt Schalke-Juwel Mehmet Aydin

Der Deutsch-Türke wirkte in 14 von 18 möglichen Partien der 2. Liga mit, stand dabei siebenmal in der Startelf. Vornehmlich beackert das Schalker Eigengewächs, das je ein Tor und eine Vorlage beisteuerte, die rechten Außenbahn. Auf Schalke hält man große Stücke auf den Teenager, der im September auch für die deutsche U21-Nationalelf debütierte.

Doch Mehmet Aydin weckt Begehrlichkeiten bei anderen Klubs. Nach Informationen von „Sport1“ sollen gleich sechs Klubs konkretes Interesse am begabten Rechtsaußen haben. Erschwerend aus Schalker Sicht kommt hinzu, dass Aydin bislang noch nicht seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag verlängern konnte.

Brentford, Betis Sevilla, Marseille & Co.: Diese Klubs wollen Aydin

Doch welche Klubs machen Mehmet Aydin schöne Augen? Genannt wird der FC Brentford aus der Premier League, die mit dem Ex-Bochumer Vitaly Janelt bereits einen deutschen Fußballlegionär in ihren Reihen haben. Auch Spanien-Überraschung Real Betis Sevilla, die in La Liga derzeit starker Dritter sind und in der Europa League überwintern, mischen mit.

Genau wie die beiden namhaften französischen Erstligisten Olympique Marseille und OSC Lille. Darüber hinaus wird in der FC Schalke Gerüchteküche auch noch der belgische Topklub RSC Anderlecht sowie Parma Calcio aus der italienischen Serie B aufgeführt. Das Sextett soll intensiv um Mehmet Aydin buhlen, der seinen Marktwert angesichts seiner starken Entwicklungen bei den Königsblauen auf 2 Millionen Euro steigern konnte.

FC Schalke darf auf Verbleib von Mehmet Aydin hoffen

Trotz der vielen Avancen aus dem Ausland, darf sich der FC Schalke durchaus Hoffnungen auf einen Verbleib seines Youngsters in der Veltins-Arena machen. Denn Aydin ist eng mit dem Revierklub verbunden. 2014 wechselte der 1,80 Meter große Rechtsfuß als Zwölfjähriger aus dem Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach in die Knappen-Schmiede. Sein Profidebüt im königsblauen Dress feierte Mehmet Aydin bereits in der vergangenen Abstiegs-Saison, als er sechs Einsätze in der Bundesliga sammelte.

Dem Bericht zufolge wird sich zeitnah klären, ob Aydin dem FC Schalke treu bleibt oder doch einen Tapetenwechsel anstrebt. Bis Ende Januar will der umworbene Flügelspieler, der nur einer von zwölf Schalker Spielern mit auslaufendem Vertrag ist, seine Entscheidung treffen.