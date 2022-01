FC Schalke Transfergerüchte: AC Mailand & FC Liverpool buhlen um Malick Thiaw

Mittwoch, 26.01.2022 - 09:16 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Malick Thiaw weckt gleich bei zwei europäischen Schwergewichten Begehrlichkeiten. Der AC Mailand soll heftig am jungen Innenverteidiger, der beim FC Schalke eine feste Größe im Defensivverbund ist, baggern und an einem sofortigen Wechsel arbeiten. Auch der FC Liverpool wird in der FC Schalke Gerüchteküche als Thiaw-Interessent genannt.

Droht dem Zweitligisten FC Schalke 04 auf der Zielgeraden der Winter-Transferperiode noch der Abgang eines absoluten Leistungsträgers? Gemäß aktueller Serie A Transfergerüchte müssen die Knappen zumindest um einen Abgang von Malick Thiaw fürchten. Denn die 20-jährige Stammkraft wird laut „Sky Italia“ heftig vom AC Mailand umworben.

Medien: AC Mailand will Malick Thiaw sofort - Gespräche mit Schalke laufen

Dem Bericht zufolge sind die FC Schalke Transfergerüchte um Thiaw sehr heiß. Von konkreten Verhandlungen zwischen Milan und Schalke ist die Rede. Demnach will die Rossoneri das Abwehrjuwel sofort verpflichten und nach Italien holen. Beim Tabellendritten der Serie A ist die Konkurrenz in der Abwehrzentrale groß, dennoch könnte der gebürtige Düsseldorfer mit finnischen Wurzeln auf Einsatzzeiten kommen.

Schließlich muss der AC Mailand für den Rest der Saison auf Innenverteidiger Simon Kjaer (Kreuzbandriss) verzichten. Auch Fikayo Tomori fällt derzeit verletzungsbedingt aus, sodass Milan derzeit nur zwei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung hat. Malick Thiaw könnte die Personalnot beheben.

Wird FC Schalke bei unmoralischen Milan-Angebot für Thiaw schwach?

Um den deutschen Junioren-Nationalspieler, der für die Knappen in allen 20 Spiele der 2. Liga in der Startelf stand, noch im Januar aus der Veltins-Arena loszueisen, müsste Milan dem finanziell angeschlagenem FC Schalke aber ein fast schon unmoralisches Angebot unterbreiten. Denn mit einem Abgang von Thiaw, dessen Marktwert auf 5 Millionen Euro beziffert wird, würde Schalke eine enorm wichtige und zuverlässige Abwehrsäule verlieren. Und in der Kürze noch einen kompetenten Ersatz zu finden, ist angesichts des nahenden Deadline Day am Montag schwer.

In Gelsenkirchen, wo Thiaw den Sprung aus der Knappenschmiede zu den Profis schaffte und bereits in der vergangenen Abstiegssaison regelmäßig eingesetzt wurde, ist der 1,91 Meter große Rechtsfuß noch bis 2024 gebunden. Eine Ausstiegsklausel enthält das Arbeitspapier dem Vernehmen nach nicht.

Nach Matip: Holt Klopp auch Malick Thiaw von Schalke nach Liverpool?

Doch nicht nur AC Mailand ist heiß auf Malick Thiaw. Der Traditionsklub aus der Modestadt hat dem Bericht des Bezahlsenders zufolge starke Konkurrenz aus der Premier League. Denn auch der FC Liverpool soll den Schalke Youngster auf der Liste haben. Mit königsblauen Innenverteidigern machte man an der Anfield Road schon einmal gute Erfahrungen.

2016 lockte LFC-Kulttrainer Jürgen Klopp Joel Matip aus dem Pott nach Liverpool, der bis heute zum erweiterten Kreis der Stammspieler gehört. Allerdings ist der FC Liverpool im Abwehrzentrum blendend besetzt, wo sich neben Superstar Virgil van Dijk auch Namen wie der Ex-Leipziger Ibrahima Konaté, Joe Gomez und Nathaniel Phillips tummeln. Liverpool, Milan oder weiter Schalke? Spätestens wenn der Transfermarkt am 31. Januar seine Pforten schließt, wird sich klären, wo Malick Thiaw landet. Doch wenn die Knappen den angepeilten Aufstieg in die Bundesliga verpassen, dürfte die Personalie Thiaw im Sommer erneut ein heißes Thema in der Gerüchteküche werden.