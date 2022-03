Transfergerüchte: 1. FC Magdeburg, Paderborn, H96 & Darmstadt heiß auf Minos Gouras

Mittwoch, 23.03.2022 - 08:54 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Minos Gouras vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken ist auf dem Transfermarkt heiß begehrt. Ligarivale 1. FC Magdeburg soll sich um die Dienste des Linksaußen bemühen, zudem sind gemäß aktueller Transfergerüchte noch drei Zweitligisten an Gouras interessiert. Darunter der SC Paderborn, die sich gute Chancen auf einen Zuschlag ausrechnen dürfen.

Die Wege von Minos Gouras und dem 1. FC Saarbrücken werden sich im Sommer nach zwei gemeinsamen Jahren wohl wieder trennen. Der Flügelstürmer kann den Tabellendritten der 3. Liga im Sommer ablösefrei verlassen und eine Einigung im Vertragspoker ist derzeit nicht in Sicht. Den 23-Jährigen zieht es ohnehin eine Etage höher in die 2. Liga. Und über mangelndes Interesse braucht sich der Angreifer nicht beschweren.

1. FC Magdeburg: Kommt Minos Gouras als Atik-Nachfolger?

Nach Informationen von „transfermarkt.de“ machen gleich vier Klubs Minos Gouras schöne Augen. Zum einen der 1. FC Magdeburg. Der souveräne Drittliga-Spitzenreiter hat angesichts von elf Zählern Vorsprung auf Saarbrücken den Aufstieg in 2. Liga so gut wie sicher und würde somit die sportlichen Ansprüche des beidfüßigen Außenbahnspielers erfüllen.

Die 1. FC Magdeburg Transfergerüchte um Gouras sind durchaus plausibel. So könnte der gebürtige Pfälzer mit griechischen Wurzeln in der MDCC-Arena in die Fußstapfen des umworbenen Topscorers Baris Atik treten. Um Atik ranken sich derzeit 1. FC Union Berlin Transfergerüchte.

Gouras: Chancen auf 1. FC Magdeburg Transfer eher gering

Spielerisch sind sich die beiden Offensivkräfte sehr ähnlich. Minos Gouras zeichnet sich genau wie Baris Atik durch seine Schnelligkeit, Dribbelstärke und nicht zuletzt seiner Torgefahr aus. Zwar kommt Gouras mit seinen sechs Toren und drei Vorlagen in 26 Ligaspielen nicht an die Fabelquote von Atik ran (17 Tore, 14 Assists), dennoch wäre er ein geeigneter Kandidat, um den drohenden Atik-Abgang beim 1. FC Magdeburg aufzufangen.

Wenngleich sich der flexibel einsetzbare Gouras derzeit in einem Formtief befindet und nach seiner Corona-Erkrankung Ende November seinen Stammplatz in Saarbrücken einbüßte. Doch die Chancen auf einen 1. FC Magdeburg Transfer sind lediglich in einem überschaubaren Bereich anzusiedeln. Schließlich steht Minos Gouras auch bei drei etablierten Zweitligisten auf dem Zettel.

Auch Hannover 96, Darmstadt 98 & SC Paderborn an Gouras dran

Gehandelt werden einerseits Hannover 96 und der SV Darmstadt 98. Mit beide habe sich Gouras dem Vernehmen auch schon lose ausgetauscht. Die interessierten Lilien mischen als Dritter der aktuellen 2. Liga Tabelle sogar noch im Aufstiegsrennen für die Bundesliga mit. Dritter im Bunde ist der SC Paderborn. Und der SCP hat im Transferpoker um Minos Gouras mit Trainer Lukas Kwasniok ein Ass im Ärmel.

Denn beide kennen und schätzen sich noch aus der Vorsaison, als Kwasniok beim 1. FC Saarbrücken auf der Trainerbank saß. Gouras zählte in seiner ersten Drittliga-Saison unter dem 40-Jährigen zum erweiterten Stammpersonal und absolvierte 30 Partien (7 Tore, 3 Vorlagen). Und Kwasniok hält weiter große Stücke auf seinen Ex-Schützling, deren Wege sich zur neuen Saison in Paderborn erneut kreuzen könnten.