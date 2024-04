Transfergerüchte: VfL Bochum & weitere Klubs an Senkrechtstarter Lucas Kerber dran

Freitag, 05.04.2024 - 15:32 Uhr

Von: Asanka Schneider

Aus und Vorbei, der Pokaltraum des 1. FC Saarbrücken ist nun ausgeträumt, nachdem man im Halbfinale des DFB-Pokals mit 0:2 dem 1. FC Kaiserslautern unterlag. Für die Saarländer war es eine Mega-Pokalsaison, die sicherlich lange in Erinnerung bleiben dürfte. Vor allem auch bei Lucas Kerber, der im Achtelfinale mit seinem Treffer zum 2:0 gegen Eintracht Frankfurt deren Aus besiegelte.

Umso trauriger für den FCS, dass der 22-Jährige den Klub nach Saisonende verlassen wird. Der Abschied ist bereits entschieden und sowohl Spieler als auch der Klub haben die Trennung öffentlich gemacht. Bedeutet auch, dass sich zahlreiche Interessenten jetzt in Stellung bringen werden.

VfL Bochum beobachtet Luca Kerber

Das Saarbrückener Eigengewächs hat ein wenig die Qual der Wahl, denn es gibt einige Vereine aus der Bundesliga und auch aus der 2. Liga ihre Fühler nach Kerber ausstrecken. Wie „Sky“ und „BILD“ berichten, soll sich darunter auch der VfL Bochum befinden. Der Pottklub habe demnach starkes Interesse, den Mittelfeldspieler im Sommer unter Vertrag zu nehmen.

Für Luca Kerber wäre es nach 8 Jahren beim 1. FC Saarbrücken der erste Wechsel überhaupt in seiner Profikarriere. Das Mittelfeld-Juwel wird jetzt schon von seinem Jugendklub vermisst, wie man in einer offiziellen Pressemitteilung herauslesen kann. So äußerte sich Manager und Trainer in Personalunion Rüdiger Ziehl wie folgt: „Luca wird uns im Sommer leider verlassen. Wir haben uns sehr darum bemüht, ihn hier im Verein zu halten und ihm eine entsprechende Perspektive aufgezeigt. Jedoch ist es auch verständlich, dass er die Chance nutzen möchte, sich jetzt in einer höheren Liga zu beweisen.“

Luca Kerber sollte Gesicht des 1. FC Saarbrücken werden

Sportdirektor Jürgen Luginger kann die Entscheidung von Luca Kerber hingegen auch verstehen: „Er ist jetzt in einem Alter, in dem er den nächsten Schritt machen muss, so sehr ich mir auch gewünscht hätte, dass er bei uns bleibt und das Gesicht des 1. FC Saarbrücken wird.“ Neben dem VfL Bochum gibt es jedoch noch weitere Klubs, die ihr Interesse wohl hinterlegt haben sollen.

Zum einen schwirren neben den VfL Bochum Transfergerüchten auch 1. FC Heidenheim Transfergerüchte durch die Transfermarkt Gerüchteküche und ebenso sollen auch der SC Paderborn und (Noch-)Bundesligist SV Darmstadt 98 am Senkrechtstarter interessiert sein. Für Luca Kerber bedeutet es, diese Saison zu Ende zu bringen und sich nebenbei beraten lassen, welcher Verein seine nächste Station werden soll.

Darmstadt 98 in der Pole Position – Heidenheim & Paderborn lauern

Dabei soll überraschend die Darmstadt 98 Transfergerüchte am ehesten zutreffend sein, da mit Darmstadt-Coach Torsten Lieberknecht ein Offizieller Kerber zusammen mit dessen Berater im Ludwigspark beobachtet hatte. Spannend: In Paderborn arbeitet Lukas Kwasniok, der Kerber einst entdeckte.

Wie dem auch sei, es dürfte ein interessante Gerangel um den 22-jährigen Mittelfeldspieler geben, der sowohl auf der Sechs als auch im zentralen und offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann. Kürzlich tauchten auch BVB Transfergerüchte auf und ebenso wurde auch dem 1. FC Nürnberg Interesse nachgesagt.