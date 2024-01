Transfergerüchte: SC Freiburg will Paderborn-Ass Muslija - Bochum ist auch dran

Freitag, 05.01.2024 - 17:16 Uhr

Von: Asanka Schneider

Mit einer bärenstarken Hinrunde hat Paderborn-Star Florent Muslija erfolgreich die Werbetrommel in eigener Sache gerührt. Dem offensiven Mittelfeldspieler winkt ein Engagement in der Bundesliga. Denn der SC Freiburg ist heiß auf Muslija, erste Gespräche haben angeblich schon stattgefunden. Hoffnung im Muslija-Rennen macht sich auch noch der VfL Bochum.

Florent Muslija hat beim SC Paderborn nahtlos an seine formidablen Leistungen zum Ende der vergangenen Saison angeknüpft, wo er mit sechs Treffern und drei Vorlagen an den letzten neun Zweitliga-Spieltagen glänzte und insgesamt 16 Scorerpunkte sammelte. In der Vorrunde der laufenden Spielzeit verbuchte Muslija in 16 Partien sieben Tore und vier Assists. Damit weckt der 25-Jährige nun große Begehrlichkeiten in der Bundesliga.

Heißer Flirt: SC Freiburg in Verhandlungen mit Florent Muslija

Nach Informationen der „Bild“ hat der SC Freiburg Florent Muslija auf dem Wunschzettel weit oben zu stehen. Und die SC Freiburg Transfergerüchte scheinen bereits ein fortgeschrittenes Stadium erreicht zu haben. Sollen dem Bericht zufolge doch die ersten Verhandlungen für einen SC Freiburg Transfer von Muslija bereits stattgefunden haben.

Der Sport-Club will sich die Dienste des offensiven Mittelfeldspielers, der zentral als auch auf den Flügeln agieren kann, noch im Januar sichern. Bei Muslija rennen die Freiburger offene Türen ein, denn der kosovarische Nationalspieler (23 Länderspiele) will unbedingt in die Bundesliga wechseln.

Muslijas Vertrag läuft aus: SC Paderborn unter Verkaufsdruck?

Da wird es dem SC Freiburg und auch Florent Muslija in die Karten spielen, dass der Vertrag des torgefährlichen Rechtsfuß in Paderborn Ende Juni ausläuft. Bedeutet für die Ostwestfalen: Das aktuelle Transferfenster ist die letzte Möglichkeit, eine Ablöse für den Leistungsträger zu kassieren. Angesichts eines Marktwerts von 2,5 Millionen Euro winkt dem Zweitligisten trotz der kurzen Vertragslaufzeit eine Ablöse in Millionenhöhe.

SCP-Sportchef Benjamin Weber ließ zwar erst kürzlich wissen, dass ein Winterverkauf von Florent Muslija nicht angestrebt wird. Zumal sich der SC Paderborn als Tabellensechster in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen befindet und man natürlich im Aufstiegskampf auf Muslija zurückgreifen will. Allerdings schob Weber wohlwissend über die Gefahr eines ablösefreien Abgangs im Sommer hinterher, dass man bei einem „unmoralischen Angebot“ gesprächsbereit wäre. Der Transferpoker ist eröffnet.

Freiburg klarer Favorit: VfL Bochum auch an Muslija interessiert

An diesem nimmt auch der VfL Bochum teil. Der Revierklub buhlt ebenfalls intensiv um Florent Muslija und soll den Beraterstamm des nur 1,72 Meter großen Offensivakteurs bereits kontaktiert haben. Ob die VfL Bochum Transfergerüchte aber wirklich Realität werden, ist schwer vorstellbar. Denn gegen den SC Freiburg sind die Westdeutschen im Rennen um Muslija klarer Außenseiter.

Schließlich bieten die Breisgauer, die in der Europa League überwintern und erneut in der Vergabe um die internationalen Startplätze ein Wörtchen mitreden, sowohl sportlich als auch finanziell lukrativere Aussichten als Bochum. Hinzukommt: Florent Muslija stammt aus Achern, das mit 80 Kilometern nur einen Steinwurf von Freiburg entfernt liegt…