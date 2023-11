Transfergerüchte: SC Freiburg flirtet mit FCA-Talent Mert Kömür! Gladbach mischt mit

Dienstag, 07.11.2023 - 11:24 Uhr

Von: Asanka Schneider

Will der SC Freiburg dem FC Augsburg eines seiner vielversprechendsten Nachwuchstalente abluchsen? Spekulationen machen die Runde, wonach sich der Sport-Club mit Mert Kömür befasst. Der deutsche Junioren-Nationalspieler wartet in der Fuggerstadt noch auf seinen ersten Profieinsatz, ein Winter-Abschied scheint nicht unrealistisch. Zumal noch weitere Klubs aus dem In- und Ausland um Kömür buhlen. So auch Gladbach und der SC Paderborn.

In der deutschen U19-Nationalmannschaft blühte Mert Kömür zuletzt ordentlich auf. Seit September bestritt das Mittelfeldtalent des FC Augsburg fünf Länderspiele für die Auswahl von DFB-Coach Christian Wörns und sorgte mit vier Treffern und einer Vorlage für Furore. In Augsburg muss sich der 18-jährige Youngster allerdings noch in Geduld üben.

SC Freiburg lauert: Denkt Mert Kömür an Augsburg-Abschied?

Zwar trainiert Mert Kömür regelmäßig bei den FCA-Profis mit, schaffte es auch schon in den Spieltagskader der Bundesliga und wurde darüber hinaus im Februar mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet. Dieser ist bis Sommer 2027 ausgelegt. Doch auf sein Profidebüt für den FC Augsburg wartet der Mittelfeld-Allrounder immer noch. Wird Kömür ungeduldig?

Der SC Freiburg scheint zumindest seine Chance zu wittern. Nach Informationen von „fussballtransers.com“ bekunden die Breisgauer Interesse an Mert Kömür. Durchaus denkbar, dass die SC Freiburg Transfergerüchte um das FCA-Juwel in den kommenden Wochen Fahrt aufnehmen und es im Winter zu einem Tapetenwechsel kommt.

Mittelfeld-Allrounder Kömür für SCF interessante Option

Wie es in der FC Augsburg Transfernews auf dem Portal weiter heißt, könnte ein Wechsel von Mert Kömür zumindest auf Leihbasis Richtung Sport-Club erfolgen. Wenngleich in Freiburg die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld noch größer ist als in der Fuggerstadt. Jedoch ist im Team von Trainer Christian Streich die Position im offensiven Mittelfeld weiterhin vakant ist.

Daniel-Kofi Kyereh arbeitet nach seinem im Februar erlittenen Kreuzbandriss weiter an seinem Comeback. In der laufenden Saison agieren vornehmlich Stürmer Lucas Höler, Maximilian Eggestein und Merlin Röhl im Zentrum. Und da Kömür sowohl auf der Sechs, Acht und Zehn eingesetzt werden kann, wäre ein SC Freiburg Transfer für den beidfüßigen Deutsch-Türken sicher interessant.

Auch Gladbach, Paderborn & Türkei-Giganten haben Kömür im Auge

Aber in der Bundesliga Gerüchteküche wird mit Borussia Mönchengladbach noch weiterer Kömür-Interessent gehandelt. Die Fohlen sondieren den Transfermarkt aktuell nach einem neuen offensiven Mittelfeldspieler, wie auch neue Gladbach Transfergerüchte um den 22-jährigen Brasilianer Denilson untermauern.

Auch Zweitligist SC Paderborn soll Mert Kömür schöne Augen machen. Bei den Ostwestfalen dürfte der Jungprofi noch bessere Aussichten auf regelmäßige Spielzeit auf Profi-Ebene haben. Selbst im Ausland ranken sich FC Augsburg Transfergerüchte um Kömür. Hier werden der FC St. Gallen aus der Schweiz sowie die türkischen Schwergewichte Besiktas und Galatasaray aufgeführt. Noch ist völlig offen, wie sich die Personalie entwickelt. Zumal in Augsburg nach der Trainerentlassung von Enrico Maaßen Jess Thorup erst Mitte Oktober das Zepter übernommen hat und somit derzeit unklar ist, wie der neue Übungsleiter mit Kömür plant.