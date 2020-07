Bayer Leverkusen Transfergerüchte: Begehrter Leon Bailey zum FC Everton?

Freitag, 03.07.2020 - 14:59 Uhr

Von: Robert Freiberg

Leon Bailey ist dieser Tage Stammgast in der Transfer Gerüchteküche. Allen voran in England stehen die Interessenten Schlange, wo nach einigen Schwergewichten nun auch der FC Everton den Flügelspieler von Bayer Leverkusen ins Visier genommen hat. Die Toffees wären sicher eine interessante Adresse für Bailey, aber wird Leverkusen dem Jamaikaner überhaupt die Freigabe erteilen?

Findet die Karriere von Leon Bailey in der Premier League ihre Fortsetzung? Keinesfalls auszuschließen, zumal mit Manchester City, Manchester United und dem frischgebackenen Meister FC Liverpool gleich drei absolute Top-Klubs am flinken Angreifer dran sein sollen. Insbesondere der Flirt mit ManCity könnte bald weiter Fahrt aufnehmen. Schließlich haben die Skyblues nachdem Abschied von Leroy Sané zum FC Bayern Bedarf auf der linken Außenbahn.

Bailey als Sané-Ersatz zu ManCity? Everton mit guten Aussichten

Gespräche zwischen Manchester City Coach Pep Guardiola und Leon Bailey sollen auch schon stattgefunden haben. Wie darüber hinaus „Sky Sports“ in England vermeldet, könnte City-Star Raheem Sterling als Katalysator für einen Bailey-Transfer nach Manchester fungieren. Schließlich sollen die beiden Flügelspieler befreundet sein und werden darüber hinaus von der gleichen Berateragentur (Colossal Sports Management) vertreten.

Aber während Bailey sowohl bei beiden Klubs aus Manchester als auch beim FC Liverpool angesichts der starken Konkurrenz in erster Linie als Ersatzspieler vorgesehen sein dürfte, sind die Aussichten auf einen Stammplatz oder zumindest regelmäßige Einsatzzeiten beim FC Everton wesentlich höher einzustufen. Und trotz der kolportierten und äußerst namhaften Mitbewerber im Rennen um Leon Bailey, ist das Interesse der Toffees und somit dieses Bayer Leverkusen Transfergerücht offenbar konkret.

Leverkusen: Verhindert Paulinho-Verletzung Wechsel von Bailey

Laut der „Daily Mail“ werden alle vier genannten Premier League-Klubs Scouts zum DFB-Pokalfinale nach Berlin entsenden, wo Bailey mit Leverkusen auf Bayern München trifft. Es ist durchaus denkbar, dass der Linksfuß in der Anfangsformation steht. Zumindest sind seine Einsatzchance nach der schweren Verletzung von Paulinho, der nach erlittenem Kreuzbandriss mehrere Monate ausfallen wird, gestiegen.

Allerdings könnte genau der langfristige Ausfall des Brasilianers die Bayer-Verantwortlichen dazu verleiten, Leon Bailey nicht die Wechselfreigabe zu erteilen. Bailey, dessen Marktwert auf knapp 30 Millionen Euro taxiert wird, hat noch Vertrag bis 2023. Eine Ausstiegsklausel gibt es dem Vernehmen nach nicht.

Bayer-Zugänge: Gerüchte um Barinov, Badiashile, Reinier und Plata

Neben Bailey könnte es mit Kai Havertz einen weiteren Akteur von Bayer Leverkusen auf die Insel ziehen. Der FC Chelsea soll sein Werben um das Ausnahmetalent verstärken, jedoch pocht man unterm Bayer-Kreuz nach wie vor auf eine dreistellige Millionenablöse.

Es kursieren aber auch reichlich Namen in punkto Neuzugänge. Zuletzt machten Bayer Leverkusen Transfergerüchte um den defensiven Mittelfeldspieler Dmitri Barinov von Lokomotive Moskau die Runde. Außerdem wurden das 19-jährige Abwehrjuwel Benoit Badiashile von der AS Monaco und Reinier von Real Madrid vage mit den Rheinländern in Verbindung gebracht. Spekulationen gibt es ferner über den kolumbianischen Flügelflitzer Gonzalo Plata, der aktuell noch bei Sporting Lissabon unter Vertrag steht.