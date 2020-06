Transfergerüchte: VfB Stuttgart & Bayer Leverkusen heiß auf Barinov?

Freitag, 26.06.2020 - 10:09 Uhr

Von: Robert Freiberg

Findet mit Dmitri Barinov ein russischer Nationalspieler den Weg in die Bundesliga? Zumindest kursieren entsprechende Bayer Leverkusen Transfergerüchte, wonach die Rheinländer den Mittelfeldakteur von Lokomotive Moskau im Visier haben. Aber auch der VfB Stuttgart wird namentlich als Interessent genannt.

Offenbar steht Dmitri Barinov in der Bundesliga hoch im Kurs. Zumindest wenn man einem Bericht von „matchtv.ru“ Glauben schenken mag. Denn das russische Portal berichtet, dass der 23-Jährige gleich bei mehreren Teams aus dem deutschen Oberhaus Begehrlichkeiten weckt. Auch der Berater des defensiven Mittelfeldspielers, Aleksandar Manyakov, hat entsprechende Transfermarkt Bundesliga Transfergerüchte gestreut.

Leverkusen kennt Barinov aus der Königsklasse

Am heißesten werden Bayer Leverkusen und Noch-Zweitligist VfB Stuttgart, deren direkte Rückkehr in die Bundesliga eigentlich nur noch Formsache ist, gehandelt. In Leverkusen ist Barinov kein Unbekannter. Schließlich spielte der beidfüßige Sechser mit Lokomotive Moskau in der Gruppenphase der Champions League gegen die Werkself. Und ausgerechnet gegen Bayer 04 konnte Dmitri Barinov am ersten Spieltag den Siegtreffer zum 2:1 erzielen.

Anscheinend hat der Russe, der auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, bleibenden Eindruck unterm Bayer-Kreuz hinterlassen. Dort könnte Barinov mittelfristig die Nachfolge von Julian Baumgartlinger im zentral-defensiven Bereich antreten. Mit 32 Jahren zählt der Österreicher nicht mehr zu den Jüngsten und außerdem hat Baumgartlinger nur noch ein Jahr Vertrag.

Wechsel von Raubein Barinov zu Bayer Leverkusen denkbar

Barinov ist derweil noch langfristig bis 2023 an Lokomotiv Moskau gebunden, wo er seit 2013 spielt und 2016 den Sprung zu den Profis schaffte. Beim russischen Hauptstadtklub zählt der Defensivspezialist zu den absoluten Leistungsträgern und ist unangefochtene Stammkräften. Bei all seinen bisherigen 19 Einsätze in der aktuellen Saison der Premier Liga stand Barinov stets die vollen 90 Minuten auf dem Rasen, wobei er nicht nur ein Tor erzielte, sondern auch satte zehn Gelbe Karten kassierte. Ein Indiz für die ruppige Spielweise, für die der vierfache Nationalspieler bekannt ist.

Ein Bayer Leverkusen Transfer ist durchaus realistisch. Auch wenn die Rheinländer, aktuell Tabellenfünfter der Bundesliga, nur noch geringe Chancen auf den erneuten Einzug in die Königsklasse haben. Zwar wäre Barinov, dessen Marktwert auf zehn Millionen Euro taxiert wird, keinesfalls zum Schnäppchenpreis zu haben. Aber Bayer könnte eine Verpflichtung dennoch ohne größere Anstrengung bewerkstelligen. Und auch Barinov selbst dürfte einem Engagement in der Bundesliga alles andere als abgeneigt sein.

Kann sich VfB Stuttgart Barinov leisten?

Die VfB Stuttgart Transgerüchte um den russische Mittelfeldkämpfer stehen dagegen auf deutlich wackligeren Beinen. Zwar ist den Schwaben die direkte Bundesliga-Rückkehr nur noch theoretisch zu nehmen. Aber aus wirtschaftlicher Sicht, ließe sich ein Transfer zum VfB Stuttgart kaum umsetzen.

Hinzu kommt, dass die Schwaben mit Bayer Leverkusen einen gewaltigen Konkurrenten im Transferpoker haben, der mit der Teilnahme am internationalen Wettbewerb und attraktiverem Gehalt locken kann.