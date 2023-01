Transfergerüchte: Hertha an Bongonda & Marvin Friedrich dran! Lukébakio zu PSG?

Dienstag, 31.01.2023 - 09:48 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Hertha BSC steht vor einem ereignisreichen Deadline Day. Der abstiegsbedrohte Hauptstadtklub will am letzten Tag der Wintertransferperiode unbedingt noch neue Spieler an Bord holen. Mit Verteidiger Marvin Friedrich und Flügelstürmer Théo Bongonda werden zwei Akteure in der Hertha BSC Gerüchteküche gehandelt. Derweil wird BSC-Star Dodi Lukébakio heftig umworben.

Nicht nur sportlich läuft es bei Hertha BSC, die mit drei Pleiten denkbar schlecht ins neue Jahr gestartet sind, extrem holprig. Auch auf dem Bundesliga Transfermarkt tut sich der Tabellenvorletzte schwer und musste am gestrigen Montag reihenweise Absage verdauen. Keiner der vier vermeintlichen Wunschspieler um Maximilian Philipp, Selim Amallah, Jannik Vestergaard und Gauthier Hein werden in Berlin anheuern.

Gladbach-Ersatz Marvin Friedrich ein Leihkandidat bei Hertha BSC

Gemäß aktueller Hertha BSC Transfergerüchte haben die Blau-Weißen aber noch einige Kandidaten in der Hinterhand. Wie die „Bild“ erfahren hat, bemüht sich der Hauptstadtklub um Marvin Friedrich. Der 27-jährige Innenverteidiger, der in der Hinrunde noch weitestgehend im Defensivverbund gesetzt war, hat bei Borussia Mönchengladbach seinen Stammplatz eingebüßt.

Seit dem Re-Start der Bundesliga stand der Ex-Unioner, der vor einem Jahr von der Alten Försterei in den Borussia-Park gewechselt war, in drei Ligaspielen nur eine Minute auf dem Rasen. Ein Hertha BSC Transfer von Marvin Friedrich in Form einer Leihe ist durchaus denkbar. Bei den Fohlen steht der 1,93 Meter große Rechtsfuß noch bis 2026 unter Vertrag.

Krallt sich Hertha BSC Cadíz-Stürmer Théo Bongonda?

Als Verstärkung für die offensive Außenbahn wandert der Blick der Hertha-Verantwortlichen derweil nach Spanien. So bringt das Boulevardblatt Théo Bongonda vom FC Cadíz ins Spiel. Beim Kellerkind der La Liga pendelt der Belgier mit kongolesischen Wurzeln zwischen Startelf und Jokerrolle. Zwölf Einsätze im spanischen Oberhaus stehen zu Buche, in denen der Flügelstürmer zwei Treffer beisteuerte.

Théo Bongonda ist ein schneller, wuseliger Flügelstürmer, der sowohl den linken als auch den rechten Flügel beackern kann. Der 1,77 Meter große Linksfuß war erst im vergangenen Sommer für 3 Millionen Euro Ablöse vom KRC Genk zum FC Cadíz gewechselt. Nun könnte Bongonda vor einem erneuten Tapetenwechsel stehen und bei der Hertha landen.

PSV Eindhoven, Sevilla und Paris SG baggern an Dodi Lukébakio

Denkbar, dass man im Berliner Olympiastadion in Théo Bongonda auch einen möglichen Ersatz für Dodi Lukébakio sieht. Denn der 25-Jährige, der einer der wenigen Lichtblicke einer bislang verkorksten Hertha-Saison ist, wird auf dem Transfermarkt heiß umworben. Nicht ausgeschlossen, dass Lukébakio noch auf der Zielgerade der Transferperiode Hertha BSC den Rücken kehrt.

Der mit sieben Ligatreffern Herthas torgefährlichster Akteur steht laut ausländischer Medienberichte bei der PSV Eindhoven und dem FC Sevilla hoch im Kurs. Eindhoven sei bereits mit zwei Offerten bei den Berlinern gescheitert, wobei Hertha für Lukébakio wohl 15 Millionen Euro Ablöse fordere. Auch Paris St. Germain hat laut „Bild“ seine Fühler nach dem Flügelflitzer ausgestreckt, wenngleich das Interesse des französischen Nobelklubs als nicht sehr konkret gilt. PSG fokussiert sich auf eine Verpflichtung von Chelsea-Akteur Hakim Ziyech.