Transfergerüchte: Hertha BSC auf Stürmersuche – Modeste & Choupo-Moting Thema?

Mittwoch, 27.11.2024 - 13:15 Uhr

Von: Asanka Schneider

Eigentlich wollte man bei Hertha BSC um den Aufstieg in die Bundesliga spielen, doch die Realität sieht anders aus. Ziemlich grau dürfte man sagen, denn der Klub aus der Hauptstadt liegt aktuell lediglich auf Platz 12 in der 2. Liga. Fünf Punkte beträgt der Abstand auf einen direkten Aufstiegsplatz und sieben Punkte sind es auf einen Abstiegsplatz.

Die Berliner befinden sich also im Niemandsland der Tabelle. Zuletzt kam das Team von Cristian Fiel zuhause im Berliner Olympiastadion nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den SSV Ulm hinaus. Ihre Aufstiegsträume muss der Klub erstmal hintenanstellen. Im Winter möchten die Hertha-Bosse den Kader vor allem im Angriff verstärken, wenn man den Hertha Transfergerüchten Glauben schenken kann, die die „Bild“ derzeit streut.

Choupo-Moting sagte Schalke 04 ab – Modeste Thema bei Hertha

Dabei werden zwei ganz prominente Namen in Westend gehandelt. Zum einen soll man ein Auge auf Eric-Maxim Choupo-Moting geworfen haben und zum anderen denkt man auch über eine mögliche Verpflichtung von Anthony Modeste nach. Zweiterer wurde erst kürzlich mit diversen Schalke 04 Transfergerüchten in Verbindung gebracht. Am Ende entschied sich der mittlerweile 36-jährige gegen ein Engagement beim FC Schalke 04.

Modeste kennt den deutschen Fußball und hätte wohl kaum Anlaufschwierigkeiten bei Hertha BSC. Der 1,88 Meter große Mittelstürmer spielte zuletzt bei Al Ahly FC in Ägypten, verließ den Klub allerdings nach nicht mal einem Jahr im vergangenen Sommer wieder. Aus der Bundesliga kennt man ihn noch aus Zeiten beim BVB, dem 1. FC Köln und der TSG 1899 Hoffenheim.

Hertha BSC denkt an Choupo-Moting

Sportdirektor Benjamin Weber und Lizenzspielerleiter Zecke Neuendorf sind bereits seit einiger Zeit auf der Suche nach einem neuen Stürmer, der Florian Niederlechner Paroli bieten kann. Vor allem Modeste möchte gerne noch einmal sein Können in Deutschland unter Beweis stellen. Bei einem Hertha BSC Transfer müsste der Goalgetter allerdings auf ein großzügiges Gehalt verzichten.

Ebenso würde es Eric-Maxim Choupo-Moting ergehen, wenn er sich für Hertha BSC entscheiden würde. Der 35-jährige ist derzeit, ebenso wie Modeste, vereinslos unterwegs. Bis zum Sommer stand er noch beim FC Bayern München unter Vertrag und hält sich seit seinem Abschied aus der Allianz Arena fit.

Hertha mit Chancen bei Choupo-Moting?

Der 73-fache Nationalspieler Kameruns kennt die Bundesliga und auch die 2. Liga bestens und wäre eine Sofortverstärkung. Es sind Gedankenspiele, mit denen man sich bei Hertha BSC befasst. Klar ist allerdings auch, dass sich die Berliner finanziell strecken müssten, um Choupo-Moting oder auch Modeste, für sich gewinnen zu können.

In der Führungsetage des Klubs sollen beide Namen intern diskutiert werden und zumindest eine Anfrage soll auf dem Weg gebracht werden. Ganz nach dem Motto: „Fragen kostet nichts“! Für Eric-Maxim Choupo-Moting wäre es wohl auch sein letzter Vertrag als Profi, denn mit seinen 35 Jahren stehen ihm nicht mehr viele Türen offen.