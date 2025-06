Transfergerüchte: Bochums Drewes beim Karlsruher SC auf dem Zettel?

Mittwoch, 18.06.2025 - 16:04 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Verantwortlichen des Karlsruher SC haben derzeit alle Hände voll zu tun, einen passenden Kader für die kommende Saison auf die Beine zu stellen. Gleich mehrere Baustellen müssen die Badener dabei schließen. Darunter auch die Torwartposition, denn noch immer weiß man nicht, wer im Kasten des Zweitligisten stehen wird. Max Weiß hat sich zur absoluten Stammkraft gemausert und wird von zahlreichen Vereinen umworben.

Die Zeichen im Wildpark stehen durchaus auf Trennung, sofern das passende Angebot ins Haus flattert. Vor allem aus der englischen 2. Liga (Championship) gibt es einen Verein, der es auf den Youngster abgesehen hat und auch einen ganz klaren Plan mit ihm verfolgt.

Max Weiß zum FC Burnley?

Hierbei soll Max Weiß bereits ein Angebot des FC Burnley vorliegen haben. Beim englischen Traditionsklub wäre er als Nummer zwei hinter James Trafford sein. Quasi als Backup für den englischen Nationalspieler. Sicher ist auch, dass der 21-jährige auf der Insel ein höheres Salär einstreichen würde als beim KSC.

Nun gilt die Frage zu klären, wie es im Falle eines Abschieds im Kasten der Karlsruher weitergehen würde? Hierbei tauchen diverse KSC Transfergerüchte auf, die sowohl von „KA News“ als auch vom Portal „transfermarkt.de“ gestreut werden. Dabei soll der Zweitligist Patrick Drewes vom VfL Bochum ins Visier genommen haben.

Drewes zurück zum KSC?

Patrick Drewes ist beim Karlsruher SC kein Unbekannter, denn in der Saison 2023/24 stand er in 33 Pflichtspielen für den Klub zwischen die Pfosten. Eine lange Eingewöhnungszeit wird der Routinier also nicht benötigen. Dass er den VfL Bochum verlassen möchte, hat er bereits beschlossen. Klar ist allerdings auch, dass eine etwaige Ablösesumme verhandelt werden müsste.

Der 32-jährige Torhüter besitzt beim Bundesliga-Absteiger nämlich noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Bei einem Marktwert von rund 500.000 Euro und der recht kurzen Vertragslaufzeit dürfte die Ablöse überschaubar ausfallen. Neben Drewes soll aber auch noch ein weiterer Keeper das Interesse des KSC geweckt haben.

Alter Bekannter Gersbeck ebenfalls auf dem Schirm

Die Rede ist hierbei von Marius Gersbeck, der beim Ligakonkurrenten Hertha BSC unter Vertrag steht. Der 29-jährige stand ebenfalls schon beim Karlsruher SC unter Vertrag. Im Sommer 2019 wechselte er für beschauliche 45.000 Euro von der Alten Dame in den Wildpark. Nur vier Jahre später kehrte er für 300.000 Euro wieder zurück nach Berlin.

Nun könnte also das zweite Engagement folgen, wenn man KSC Transfergerüchten Glauben schenken kann. Demnach beschäftigt man sich auch mit der Nummer 2 von Hertha BSC. Es gibt also mehrere Optionen aus Sicht der Badener, die nicht nur in einem Kaderumbruch stecken, sondern im Grunde fast ein neues Team aufbauen müssen.