Transfergerüchte: VfB Stuttgart & Hertha BSC haben Shootingstar Kuavita auf dem Schirm

Mittwoch, 23.04.2025 - 15:32 Uhr

Von: Asanka Schneider

Noch ist die laufende Saison nicht beendet, aber inmitten des Schlussspurts dringen interessante VfB Stuttgart Transfergerüchte hervor, die sich laut dem Portal „Fussballeuropa.com“ mit dem belgischen Youngster Léandre Kuavita beschäftigen sollen. Glaubt man den aktuellen Meldungen des Magazins, so soll sich der 20-jährige schon seit Längerem auf dem Radar des VfB Stuttgart befinden.

Aktuell steht der Mittelfeldspieler bei Standard Lüttich unter Vertrag und sticht dabei gleichzeitig als eine der wenigen Lichtblicken einer komplizierten Saison heraus. Mit seinem Team nimmt der Belgier aktuell an den Play-Offs zur Conference League teil, wobei die Situation ziemlich dürftig ist.

Kuavita ein Lichtblick bei Standard Lüttich

Léandre Kuavita belegt mit seinem Klub in den besagten Play-Offs den sechsten Platz und ist damit zugleich auch Tabellenletzter. Trotz der vermeintlich schwierigen Situation gehört der ehemalige belgische U19-Nationalspieler zu den Leistungsträgern. In der Regel startet Kuavita von Beginn an und konnte sich im Laufe der Saison seinen Stammplatz im Team ergattern.

So durfte Kuavita in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend bereits an 37 Partien teilnehmen. Der zentrale Mittelfeldspieler erzielte dabei einen Treffer und eine Vorlage. Mit seinen 20 Lenzen zeigt der Belgier allerdings, welch ein dynamischer Spieler er ist. So agiert er als klassischer Box-to-Box-Spieler, der mit seinem starken linken Fuß das Spiel gerne organisiert.

VfB Stuttgart will Entwicklung abwarten

Bei Standard Lüttich ist Léandre Kuavita meist das Bindeglied zwischen der Defensive und der Offensive, wobei er eher der defensivere Part ist. Durch seine Spielweise schließt er Lücken, wobei ihm seine Zweikampfstärke weiterhilft. Zudem gilt der „kleine Blaise Matuidi“, wie er gerne mal genannt wird, als laufstarker Mittelfeldspieler. Kein Wunder also, dass die Scouts des VfB Stuttgart Kuavita schon seit Längerem auf dem Zettel haben sollen.

Die Brustringträger wollen derzeit noch die Entwicklung der eigenen U21 abwarten, welche um den Klassenerhalt in der 3. Liga kämpft. Sobald der Saisonausgang klar ist, dürfte man sich entscheiden, wie man in der Causa Kuavita fortfährt.

Hertha BSC beobachtet Kuavita ebenfalls

Neben dem Interesse der Schwaben tauchen zugleich auch Hertha BSC Transfergerüchte auf, wonach sich die Berliner ebenfalls mit dem belgischen Shootingstar beschäftigen sollen. So wird berichtet, dass die Scouts von Hertha BSC den Belgier ebenfalls intensiv beobachten und regelmäßig vor Ort sind, um sich ein Bild von Kuavita zu machen.

Wie lange sein Vertrag bei Standard Lüttich läuft, darüber gibt es bis dato keine Infos. Klar ist allerdings auch, dass noch weitere Klubs der 2. Liga den laufstarken Mittelfeldspieler auf dem Schirm haben. Rund 1,5 Millionen Euro beträgt sein aktueller Marktwert. Welche Ablösesumme sein Klub aufrufen könnte, ist derzeit ebenfalls nicht bekannt.