Transfergerüchte: Hertha BSC an Henry & Vasquez interessiert?

Montag, 03.02.2025 - 14:09 Uhr

Von: Asanka Schneider

Auch bei Hertha BSC soll sich noch etwas bei den Zugängen tun, wie diverse Medien aktuell zu berichten wissen. Dabei richten sich die Blicke nach Italien und nach Belgien, wenn man den Hertha BSC Transfergerüchten Glauben schenken kann. Demnach plant die Alte Dame aus Berlin, ihren Angriff zu verstärken.

Laut dem Transfer-Experten Gianluca Di Marzio sollen die Hauptstädter ein Auge auf Thomas Henry geworfen haben. Der 30-jährige Mittelstürmer steht aktuell noch beim Palermo FC in der italienischen Serie B unter Vertrag. Zum anderen hegen die Berliner wohl auch Transfergedanken um Luis Vasquez vom RSC Anderlecht. Dass beide Stürmer ins Berliner Olympiastadion wechseln, dürfte unwahrscheinlich sein.

Henrys Leihe bei Palermo vor dem Abbruch?

Thomas Henry ist derzeit von Hellas Verona an Palermo verliehen. Sein Stammklub denkt derweil wohl über einen vorzeitigen Leihabbruch nach, da sich Joel Pohjanpalo im Anflug auf Sizilien befinden soll. Aus der Bundesliga kennt man ihn noch aus Zeiten bei Bayer Leverkusen und dem 1. FC Union Berlin.

Beim Palermo FC hatte man sich bei seinem Wechsel so einiges versprochen, doch der Franzose konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Nach 24 Einsätzen in der Serie B kommt der Mittelstürmer lediglich auf 2 Treffer und auf einen Assist. Zu wenig für die Ansprüche des Klubs. Eine vorzeitige Rückkehr zu Hellas Verona ist daher durchaus möglich.

Henry in der Pole Position bei Hertha BSC

Dass er jedoch längerfristig dortbleibt, dürfte recht unwahrscheinlich sein, zumal neben dem Berliner Interesse noch weitere Vereine am 30-jährigen interessiert sein sollen. Aus Belgien soll beispielsweise RSC Anderlecht seine Fühler nach Thomas Henry ausgestreckt haben. Dennoch gilt Hertha BSC als aussichtsreichster Kandidat für eine Verpflichtung des Angreifers. Da sein Vertrag in Verona nur noch bis zum Sommer 2026 gültig ist, müssten die Berliner ihn fest verpflichten.

Neben Henry wird auch noch Luis Vasquez mit der Alten Dame in Verbindung gebracht. Vor allem der Bezahlsender „Sky“ in Person von Florian Plettenberg berichtet, dass der 23-jährige Argentinier seinen Klub RSC Anderlecht noch am Deadline Day verlassen könnte. Vasquez wechselte im Sommer 2023 für rund 4,5 Millionen Euro von den Boca Juniors nach Belgien und absolvierte seitdem 77 Partien (11 Tore / 3 Vorlagen).

Vasquez ebenfalls Thema in Berlin

Luis Vasquez ist beim belgischen Traditionsklub jedoch nur Joker, denn in der laufenden Saison durfte der ehemalige argentinische U23-Nationalspieler in der Liga nur zweimal von Beginn an ran. In der Europa League sorgte Vasquez vergangene Woche mit seinem Treffer gegen die TSG Hoffenheim für Aufsehen.

Trotz seiner Jokerrolle kommt der Rechtsfuß in der aktuellen Spielzeit wettbewerbsübergreifend auf 36 Einsätze (4 Tore / 2 Vorlagen). Glaubt man den Meldungen so soll dennoch Thomas Henry in der Gunst der Berliner die Nase vorn haben.