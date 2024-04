Transfergerüchte: Hertha BSC hat Bowler, Placheta & Kashchuk im Visier

Mittwoch, 24.04.2024 - 16:20 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Verantwortlichen von Hertha BSC planen den nächsten Anlauf. Der Aufstieg in die Bundesliga soll spätestens in der kommenden Saison eingetütet werden und genau für diese Mission möchte man den Kader umbauen und verstärken. Dabei geraten auch internationale Spieler in den Fokus der alten Dame, wie die „BILD“ berichtet.

Zecke Neuendorf, Benjamin Weber und Kaderplaner Timon Pauls haben eine Liste von potenziellen Neuzugängen zusammengestellt, die mehr als 20 Spieler umfasst. Einige Namen sind bereits durchgesickert und werden mit dem Klub aus der Hauptstadt in Verbindung gebracht.

Magdeburger Trio auf dem Zettel – Josh Bowler im Visier

Auch Sport-90 berichtete kürzlich über das vermeintliche Interesse an einem Trio, welches beim 1. FC Magdeburg unter Vertrag steht. Mit Herbert Bockhorn, Baris Atik und Luca Schuler soll es zudem auch konkrete Gespräche gegeben haben. Hertha BSC sondiert den Transfermarkt und will sich neu aufstellen.

Gemäß aktuellen Hertha BSC Transfergerüchten soll der Klub unter anderem Interesse an einem Transfer von Josh Bowler gezeigt haben. Der 25-jährige Außenstürmer kann auf beiden Flügeln zum Einsatz kommen und wäre im Sommer ablösefrei zu haben. Momentan geht er für Cardiff City auf Torejagd, wobei er lediglich von Nottingham Forest ausgeliehen wurde. Marktwert: 1,5 Millionen Euro.

CL-Teilnehmer Kashchuk Thema bei Hertha BSC?

In der laufenden Saison kommt Bowler auf 36 Partien (4 Tore / 2 Vorlagen) in der englischen Championship (2. Liga Englands). Mit Oleksiy Kashchuk haben die Hertha-Scouts einen weiteren Flügelstürmer auf dem Schirm, der momentan Schachtar Donezk unter Vertrag steht. Mit dem ukrainischen Klub startete der 23-jährige sogar in der Champions League. Die Spiele wurden aufgrund des russischen Angriffskrieges im Hamburger Volksparkstadion ausgetragen. Scouts des Berliner Klubs haben ihn sich im ersten Gruppenspiel gegen den FC Porto genauer angeschaut.

Der ukrainische U23-Nationalspieler kam zu Beginn der Saison noch regelmäßig zum Einsatz, findet sich allerdings mittlerweile nur noch auf der Ersatzbank wieder. Selbst in der Europa League, nachdem man in der Königsklasse die Segel streichen musste, durfte Kashchuk in der Zwischenrunde nicht ran. Hier scheinen sich die Wege zu trennen. Seine bisherige Saisonbilanz: 12 Einsätze – 4 Tore und eine Vorlage. Auch er wäre im Sommer ablösefrei auf dem Transfermarkt.

Placheta als Plan B im Sinn

Mit Przemyslaw Placheta hat Hertha BSC noch eine Alternative im Ärmel, sofern einer der beiden genannten potenziellen Neuzugänge nicht den Weg ins Berliner Olympiastadion finden sollte. Der 26-jährige ehemalige polnische Nationalspieler spielt ebenfalls in der englischen 2. Liga und geht für Swansea City auf Torejagd. Seine Bilanz im laufenden Wettbewerb ist jedoch recht mau, denn wettbewerbsübergreifend kommt Placheta lediglich auf 4 Torbeteiligungen nach 31 Einsätzen. Er dürfte am Ende nur als absoluter Notnagel in Betracht kommen.

Klar ist auch, dass sich Hertha BSC keine großen Sprünge au dem Transfermarkt leisten kann. Der Klub steckt in einer finanziellen Schieflage und müsste zudem erst Spieler loswerden, um im Regal etwas höher greifen zu können.