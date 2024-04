Transfergerüchte: Hertha BSC buhlt um Magdeburgs Luca Schuler

Montag, 08.04.2024 - 17:47 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Kaderplanung bei Hauptstadtklub Hertha BSC läuft bereits intern auf Hochtouren. Rund 20 Spieler sollen sich auf einer Liste der Alten Dame befinden, mit denen sich Zecke Neuendorf, Benjamin Weber und Kaderplaner Timon Pauls beschäftigen. Darunter soll sich ganz weit oben Luca Schuler befinden, wie die „BILD“ berichtet.

Erst kürzlich tauchten gar Hertha BSC Transfergerüchte rund um Baris Atik auf, der ebenfalls mit den Hauptstädtern in Verbindung gebracht wurde. Nun ist es Luca Schuler, der ins Visier geraten sein soll. Demnach planen die Hertha-Verantwortlichen einen Versuch, ihn ins Berliner Olympiastadion zu locken.

Luca Schuler traf schon gegen Hertha BSC

Bei der 4:6-Niederlage am 5. Spieltag konnte sich der 25-jährige bereits ins Rampenlicht spielen, denn mit einem sehenswerten Treffer und einer Torvorlage verhalf er dem 1. FC Magdeburg am Ende zum verrückten Sieg über Hertha BSC. Und auch im Rückspiel, als man mit 2:3 gegen die Berliner verlor, war er mit einer Torvorlage dabei.

Der Mittelstürmer hat es den Hertha-Bossen angetan und er würde zudem perfekt ins Anforderungsprofil des Vereins passen. Mit seinen 1,90 Meter Gardemaß macht der Angreifer die Bälle nicht nur fest, sondern gilt zudem auch als spielstark und schnell. Zudem kann er das Spiel stören, sodass ein schnelles Gegenpressing möglich wäre.

Unter Christian Tietz gesetzt

Unter Trainer Christian Tietz ist der Stürmer gesetzt. Von möglichen 28 Einsätzen in der 2. Liga, verpasste Luca Schuler verletzungsbedingt lediglich drei Partien und musste zwischenzeitlich noch eine Rotsperre absitzen. 24 Partien sind es bis dato, in denen ihm 7 Torbeteiligungen gelangen (5 Tore / 2 Vorlagen). Und auch im DFB-Pokal traf der Stürmer in zwei Partien einmal.

Der Rechtsfuß kann indes nicht nur im Sturmzentrum aufgeboten werden, sondern auch als hängende Spitze fungieren. Die 1. FC Magdeburg Transfergerüchte nehmen bei dieser Personalie Fahrt auf, denn Schuler wäre im Sommer ablösefrei zu haben. Im Sommer 2021 kam er ablösefrei von der Zweitvertretung des FC Schalke 04 zum 1. FC Magdeburg und absolvierte seitdem 74 Partien (22 Tore / 6 Vorlagen). Nun könnten sich die Wege im Sommer wieder trennen.

Verlässt Tabakovic Hertha BSC?

Klar ist auch, dass ein Stürmer Hertha BSC im kommenden Sommer wohl verlassen wird. Gut möglich, dass es sich dabei um Haris Tabakovic handeln könnte. Der Bosnier schlug voll ein und erzielte in dieser Spielzeit bereits 18 Treffer (4 Vorlagen) und dürfte kaum zu halten sein. Spätestens nach Saisonende werden die Interessenten bereitstehen.

Schuler könnte seinen Platz einnehmen. Gut für Hertha BSC: der 25-jährige wäre ablösefrei zu haben. Zugleich würde der Angreifer wahrscheinlich mehr als in Magdeburg verdienen. Es dürfte spannend werden, wie sich diese Transfer News aus der Transfermarkt Gerüchteküche entwickeln wird.