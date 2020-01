Transfergerüchte: Hertha BSC an Leipzigs Matheus Cunha interessiert

Mittwoch, 22.01.2020 - 09:22 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bisher sind die ganz großen Transfers bei Hertha BSC noch nicht über die Bühne gegangen. Seitdem Investor Lars Windhorst mit seinem Unternehmen mehr als 220 Millionen Euro in den Hauptstadtklub gepumpt hat, träumt man an der Spree vom ganz großen Wurf. Zahlreiche prominente Namen wurden dabei in der Transfermarkt Gerüchteküche gehandelt. Julian Weigl, Mario Götze, Julian Draxler, Granit Xhaka, dessen Transfer eigentlich so gut wie fix war, kamen allerdings nicht in diesem Winter.

Mit Lucas Tousart soll man sich einig sein, aber sein Klub verlangt mehr Geld. Olympique Lyon soll wohl auf rund 30 Millionen Euro Ablöse bestehen. Der Transfer hakt. Gut möglich also, dass sich diese Personalie noch bis zum Ende der Transferfrist hinziehen kann.

Lukebakio und Selke mit Ladehemmungen

Trainer Jürgen Klinsmann wünscht sich mehr Durchschlagskraft in der Offensive der Alten Dame. Davie Selke zeigt zu selten sein Können vor dem gegnerischen Tor und auch Dodi Lukebakio zeigt Ladehemmungen vor der Kiste.

Seinen letzten Treffer markierte der 20-Millionen-Euro-Einkauf am 14. Spieltag auswärts beim 2:2-Remis gegen Eintracht Frankfurt. Der Belgier hat mehr drauf, allerdings ist auch das Spielsystem der Hertha schuld an seiner Misere. Ein weiterer Stürmer muss her und Hertha BSC scheint mit Matheus Cunha diesen gefunden zu haben, wenn man dem Bericht der „Bild“ Glauben schenken darf.

Matheus Cunha bei Hertha BSC auf dem Schirm?

Angeblich soll Klinsmann vom 20-jährigen Brasilianer begeistert und überzeugt sein. RB Leipzig holte den Mittelstürmer im Sommer 2018 für 15 Millionen Euro vom FC Sion. Damals hatte der Rechtsfuß noch einen Marktwert von rund 1,5 Millionen Euro, welcher mittlerweile auf 13 Millionen Euro explodiert ist.

Dennoch konnte der brasilianische U23-Nationalspieler bei RB Leipzig nicht überzeugen. Die Konkurrenz um Timo Werner ist zudem zu groß. Am Goalgetter gibt es aktuell keinen Weg vorbei. Das weiß auch Matheus Cunha, der mit seiner Situation in Leipzig sicherlich nicht zufrieden sein kann. Aktuell verweilt der Angreifer mit der brasilianischen U23-Nationalmannschaft bei Olympia-Quali-Turnier in Kolumbien.

15 Millionen Euro Ablöse für Cunha?

Er ist also voll im Saft, auch wenn er in der Bundesliga zuletzt kurz vor Weihnachten im Spiel gegen Borussia Dortmund letztmalig zum Einsatz kam. Durch die Auftritte mit der Nationalmannschaft fehlt ihm auch nicht die Spielpraxis, sodass er Hertha BSC sofort helfen könnte.

Die Berliner benötigen dringend einen neuen Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. Selke ist bei vielen Fans mittlerweile unten durch. Ibisevic wird auch nicht jünger und Lukebakio muss noch beweisen, dass er die Ablöse wert ist, die Hertha BSC für ihn auf den Tisch legte.

Matheus Cunha dürfte RB Leipzig noch in diesem Winter verlassen. Im Raum steht eine mögliche Ablöse in Höhe von rund 15 Millionen Euro, wie das besagte Boulevardblatt berichtet. Für Cunha wäre ein Transfer in die Hauptstadt ein Neuanfang und für Hertha BSC die Chance, einen neuen Knipser im Kader begrüßen zu können! Die Hertha BSC Transfergerüchte gehen also in die nächste Runde