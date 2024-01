Transfergerüchte: Holt Dynamo Dresden Ahmet Arslan aus Magdeburg zurück?

Montag, 08.01.2024 - 10:48 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bastelt die SG Dynamo Dresden an einer romantisch anmutenden Rückholaktion? Ahmet Arslan, Dresdens Publikumsliebling und Torjäger vom Dienst der Vorsaison, könnte es im Winter zurück zum Drittligisten verschlagen. Beim 1. FC Magdeburg ist der Offensivakteur nur außen vor, eine Trennung nach sechs Monaten nicht ausgeschlossen.

Am Samstag trafen Dynamo Dresden und Zweitligist 1. FC Magdeburg während ihres Wintertrainingslagers im türkischen Belek in einem Testspiel aufeinander. Beim 2:2 erzielte FCM-Akteur Ahmet Arslan beim Wiedersehen mit seinem Ex-Klub den Endstand. Ausgerechnet Arslan. Denn der 29-Jährige erlebte in der Drittliga-Vorsaison in Dresden noch eine überragende Spielzeit, muss sich nun beim FCM eine Etage höher mit der Reservistenrolle arrangieren.

SGD-Held im letzten Jahr: Ahmet Arslan vor Rückkehr zu Dynamo Dresden?

Dass nach dem Vorbereitungsspiel via „Bild“ Dynamo Dresden Transfergerüchte über eine mögliche Rückkehr von Ahmet Arslan zu den Sachsen aus dem Kraut schossen, überrascht nicht. Denn der offensive Mittelfeldspieler genießt bei der SGD immer noch enorme Wertschätzung. Letzte Saison, die Arslan auf Leihbasis in Dresden verbrachte, war der Offensivakteur mit sagensaften 25 Toren und neun Assists in 36 Drittligapartien absoluter Leistungsträger und zudem Publikumsliebling.

Beim 1. FC Magdeburg, die Arslan im vergangenen Sommer für 400.000 Euro Ablöse von Holstein Kiel holten, läuft es für ihn bislang ernüchternd. In der Hinrunde wurde er zwar insgesamt zwölfmal eingesetzt (2 Tore, 1 Vorlage), spielte aber nie über die vollen 90 Minuten und stand auch nur dreimal in der Startelf. Keine Frage, vom Wechsel in die MDCC-Arena hatte sich Ahmet Arslan definitiv mehr versprochen.

Dynamo-Coach Anfang: Kein Dementi zu Arslan Gerüchten

Dynamo Dresden hätte Arslan im letzten Sommer natürlich gerne gehalten, der sich nach dem verpassten Zweitliga-Aufstieg jedoch anderweitig für die Herausforderung in der 2. Liga entschied. „Er weiß, wie wir ihn finden. Er ist ein netter Kerl, der bei uns eine schöne Zeit letzte Saison hatte“, sagte Dynamo-Coach Markus Anfang auf die Frage, ob eine Arslan-Rückkehr im Januar nicht möglich wäre. Ein Dynamo Dresden Transfer von Arslan ließ sich etwa als halbjährige Leihe bewerkstelligen.

„Das sind ja reine Spekulationen“, ergänzte Anfang, der damit die SGD Transfergerüchte um Arslan nicht wirklich dementiert. „Da geht es auch darum, was hat Magdeburg mit ihm vor? Wie ist seine Karriere-Planung? Da geht es darum, was hilft uns, was können wir überhaupt umsetzen? Da gibt es viele Fragezeichen. Deswegen ist es nicht meine Aufgabe, mir viele Gedanken darüber zu machen“, so Anfang weiter.

Ahmet Arslan: Batista Meier als Dosenöffner für Dresden-Rückkehr?

Aus den Anfang-Aussagen lässt sich heraushören, dass sich Dynamo Dresden sich mit einer Rückholaktion von Ahmet Arslan befasst. Der torgefährliche Rechtsfuß wäre für den Tabellenzweiten der 3. Liga natürlich eine ideale Verstärkung für den Aufstiegskampf. Der 1. FC Magdeburg könnte hingegen einen Abgang von Arslan verkraften.

Denkbar, dass Oliver Batista Meier der Dosenöffner für die Arslan-Rückkehr ins Rudolf-Harbig-Stadion ist. Die Dynamos holten den offensiven Mittelfeldspieler vorzeitig von seiner Leihe zum Ligarivalen SC Verl zurück. Wohl mit dem Hintergedanken, den 22-Jährigen für eine ordentliche Ablöse direkt weiterzukaufen. Mit seinen neun Toren und zehn Vorlagen während der Hinserie in Verl hat Batista Meier Begehrlichkeiten in der 2. Bundesliga geweckt, ist aktuell Gegenstand von SC Paderborn und HSV Transfergerüchten. Die Transfereinnahmen könnte Dynamo Dresden für die Verpflichtung von Ahmet Arslan einsetzen.