Transfergerüchte: Verlässt Kammerknecht Dynamo Dresden in Richtung Elversberg?

Montag, 10.06.2024 - 12:34 Uhr

Von: Asanka Schneider

Erneut muss Dynamo Dresden den Kader für die 3. Liga planen. Eigentlich wollte man in der kommenden Saison wieder zweitklassig spielen, doch daraus wird nichts. Die Folge: der Kader wird sich erneut verändern. Gut möglich, dass Claudio Kammerknecht den Verein im Sommer verlassen wird, um höherklassig spielen zu können.

Für den 24-jährigen gibt es einen Markt und mit dem SV Elversberg einen potenziellen Abnehmer, der die Fühler nach dem Rechtsverteidiger ausgestreckt haben soll. Jedenfalls streut die Boulevardzeitung „BILD“ aktuelle Dynamo Dresden Transfergerüchte, die sich mit einem möglichen Dynamo-Abschied befassen.

Elversberg mit erstem Angebot für Kammerknecht?

Angeblich soll Dynamo Dresden auch schon ein erstes Angebot für Kammerknecht erhalten haben. Fakt ist jedoch, dass der Singhalese noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026 bei den Sachsen besitzt, sodass auf jeden Fall eine Ablöse fällig werden würde. Der SV Elversberg hätte die finanziellen Mittel, um den Verteidiger aus seinem bestehenden Vertrag herauskaufen zu können.

Angeblich soll sich der SV Elversberg bereits an die SGD-Verantwortlichen gewandt haben, um einen möglichen Transfer des Abwehrspielers zu thematisieren. Kammerknecht gehört bei Dynamo Dresden zu den Leistungsträgern und stand, abgesehen einer Rotsperre, in allen Partien der Sachsen in der Startformation.

Mindestens 400.000€ Ablöse stehen im Raum

Der Dauerbrenner des Teams kommt wettbewerbsübergreifend auf 39 Einsätze in der abgelaufenen Saison und erzielte gar 2 Tore und lieferte indes noch 4 Torvorlagen ab. Die Dresdner würden also einen Stammspieler verlieren, sofern auch Claudio Kammerknecht den Verein im Sommer verlassen würde.

Vor rund zwei Jahren wechselte der Breisgauer aus der Zweitvertretung des SC Freiburg zu Dynamo Dresden und entwickelte sich dort schnell weiter. Seinen Marktwert konnte der singhalesische Nationalspieler mittlerweile auf 400.000 Euro hochschrauben. Genau jene Summe darf man sich bei den Sachsen als mögliche Ablösesumme erhoffen.

Kammerknecht noch zu halten?

Kammerknecht ist für den SV Elversberg dahin gehend interessant, als dass er nicht nur als Rechtsverteidiger aufgeboten werden kann, sondern auch in der Abwehrzentrale seine Stärken aufweist und ebenso als Abräumer vor der Abwehr, also auf der Sechs, agieren könnte. Seine Polyvalenz in der Defensive würde auch den Saarländern gut zu Gesicht stehen.

Elversberg beobachtet Kammerknecht bereits seit geraumer Zeit. Bei einem Wechsel zum Zweitligisten würde sich der Defensivspieler seinen Traum der 2. Liga erfüllen. Ein Verbleib ist zudem auch möglich, denn als Pluspunkt könnte Neu-Trainer Thomas Stamm fungieren, denn ihn kennt er noch aus gemeinsamen Freiburger Zeiten.