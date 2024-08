Transfergerüchte: Mittelfeld-Talent Sterner zu Dynamo Dresden?

Montag, 19.08.2024 - 17:46 Uhr

Von: Asanka Schneider

So wirklich überzeugt ist man von Jan-Hendrik Marx bei Dynamo Dresden nicht. Der Neuzugang könnte einen neuen Konkurrenten vor die Nase gesetzt bekommen, wie die Boulevardzeitung „Bild“ aktuell berichtet. Bei den Sachsen schaut man sich daher auf dem Transfermarkt um, denn auf der rechten Seite möchte man sich stärker aufstellen.

Mit Jonas Sterner habe die SGD anscheinend auch den passenden Kandidaten ausfindig machen können, der für mehr Stabilität sorgen soll. Der 22-jährige wäre allerdings nur jemand für ein Leihgeschäft, wie es aussieht. Sein aktueller Klub Holstein Kiel hält viel von dem Mittelfeldspieler und könnte sich wohl vorstellen, ihn für ein Jahr leihweise abzugeben.

Sterner auf dem Sprung nach Dresden?

Dabei konnte Jonas Sterner in der vergangenen Saison bei Holstein Kiel auch in der 2. Liga Erfahrungen sammeln. In 16 Partien setzte man ihn ein, wobei ihm gar zwei Tore gelangen. Am 2. Spieltag traf er beim 2:1-Sieg gegen Greuther Fürth, nachdem er über die volle Distanz mitwirken durfte und beim 4:2-Erfolg am 13 Spieltag gegen den Hamburger SV krönte er seinen Joker-Einsatz ebenfalls mit einem Treffer.

Die Bundesliga dürfte jedoch noch etwas zu früh für ihn kommen. Weitere Erfahrungen könnte Sterner daher in der 3. Liga bei Dynamo Dresden sammeln. Die Sachsen wollen den Aufstieg ins Unterhaus der Bundesliga packen und Sterner könnte ein Teil dessen werden, wenn es nach dem Willen des Drittligisten ginge.

Holstein Kiel hält die Fäden in der Hand

Sterner selbst stand vor zwei Tagen erneut für Holstein Kiel in der Regionalliga Nord für dessen Zweitvertretung auf dem Platz und steuerte beim 2:2-Remis gegen den VfB Lübeck einen Assist zu. Es könnte seine vorläufig letzte Partie für seinen aktuellen Verein gewesen sein, wenn sich die Dynamo Dresden Transfergerüchte bewahrheiten sollten.

Unklar ist jedoch, ob sich Dynamo Dresden im Fall einer Einigung eine Kaufoption sichern kann. Bei einem Marktwert von rund 600.000 Euro dürfte diese aber fast schon markwertgerecht ausfallen bzw. mit einer etwaigen Leihgebühr verrechnet werden. Der Vertrag des 22-jährigen Mittelfeldspielers läuft zunächst bis zum Sommer 2026 und könnte von den Störchen einseitig um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Leihe mit oder ohne Kaufoption?

Denkbar wäre es auch, dass Holstein Kiel Jonas Sterner ohne Kaufoption verleihen, damit dieser Spielpraxis im Profibereich sammeln und weiterentwickelt zu können. Für den ehemaligen deutschen U18-Nationalspieler wäre es zudem sein erster Vereinswechsel im Profibereich.

Jonas Sterner kam 2016 zu den Kielern und durchlief seitdem diverse Jugendmannschaften des Klubs, bis er den Sprung zu den Profis schaffte. Nun könnten sich die Wege vorläufig trennen, sollten sich die Transfergerüchte bewahrheiten.