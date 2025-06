Transfergerüchte: Dynamo Dresden wohl an Luca Bazzoli interessiert

Dienstag, 03.06.2025 - 11:26 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Aufstieg in die 2. Liga hat sich Dynamo Dresden redlich verdient. Nun geht es an die Kaderplanung für die kommende Saison. Dabei muss der Klub eher kleine Brötchen backen, denn aufgrund der finanziellen Lage sind große Sprünge in Sachen Ablöse und Gehälter nicht drin. Die Sachsen müssen kreative Lösungen auf dem Transfermarkt finden.

Allein mit Youngsters lässt sich die Mission Klassenerhalt allerdings nicht stemmen. Vor allem ablösefreie Spieler geraten bei der Kaderplanung ins Visier der Sachsen. Passend dazu hat die „Bild“ hierbei auch schon ein Dynamo Dresden Transfergerücht aufgeschnappt, welches Luca Bazzoli thematisiert.

Bazzoli bei Preußen Münster ausgemustert

Der 24-jährige Sechser steht noch bis Ende des Monats bei Preußen Münster unter Vertrag. Sein Kontrakt soll jedoch nicht verlängert werden. Luca Bazzoli ist einer von sieben Spielern, von denen man sich in diesem Sommer trennen möchte. Neu-Trainer Alexander Ende hat sich diesbezüglich auch schon öffentlich geäußert: „Natürlich ist Luca ein guter Spieler, aber wir haben andere Dinge im Kopf. Zu 100 Prozent passte es daher nicht.“

Damit ist es amtlich: Nach nur zwei Jahren im Dress der „Adlerträger“ wird der defensive Mittelfeldspieler Preußen Münster verlassen. Es könnte die Chance für Dynamo Dresden sein, einen robusten und flexiblen Defensivspieler für sich zu gewinnen. In der abgelaufenen Saison kam Bazzoli in der 2. Liga auf 21 Einsätze für die Münsteraner.

Bazzoli heißes Thema bei Dynamo Dresden

Dabei durfte er nicht nur auf der Sechs den Laden dichtmachen, sondern er fand sich ebenso im Abwehrzentrum als auch im zentralen Mittelfeld wieder. In der Hinrunde der vergangenen Spielzeit verpasste der 1,88 Meter große Mittelfeldspieler aufgrund eines Außenbandrisses im Knie 7 Partien. Danach kämpfte sich der beidfüßig gleichermaßen stark spielende Deutsch-Italiener zurück in die Stammelf.

Auch wenn Bazzoli in der vergangenen Rückrunde zum Stammpersonal gehörte, plant man bei Preußen Münster nicht mehr mit ihm. Die SGD-Verantwortlichen sehen hier eine Chance, einen erfahrenen Zweitligaprofi an Land zu ziehen, der zudem den Abstiegskampf im Unterhaus der Bundesliga kennt.

Rot-Weiss Essen ebenfalls interessiert

Dass Luca Bazzoli ablösefrei zu haben sein wird, kommt den Dynamo-Bossen sehr gelegen. Aber Vorsicht, denn es gibt wohl noch einen weiteren Interessenten, der seine Fühler nach dem Mittelfeldspieler ausstreckt. So wird berichtet, dass auch Rot-Weiss Essen am 24-jährigen dran sei. Erste Gespräche sollen dabei bereits mit seiner Berater-Agentur geführt worden sein.

Pluspunkt für Dresden: Thomas Brendel (Sport-Geschäftsführer) kennt Bazzoli noch aus gemeinsamen Zeiten beim FSV Frankfurt. Beide verstanden sich zu jener Zeit und haben den Kontakt zueinander wohl auch nie verloren. Eine Entscheidung will der Abräumer wohl in den nächsten Tagen treffen.