Transfergerüchte: Dynamo Dresden mit Mainzer Schulz bereits einig?

Montag, 17.06.2024 - 11:53 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Kaderplanung bei Dynamo Dresden schreitet voran. Der Klub konnte bereits sechs Spieler zur neuen Saison verpflichten. Folgt nun Transfer Nummer 7? Geht es nach den Dynamo Dresden Transfergerüchten, die das Boulevardblatt „BILD“ derzeit streut, so soll Philipp Schulz ein heißer Kandidat bei den Sachsen sein.

Besonders in der Innenverteidigung sucht die SGD noch eine Verstärkung und mit dem 19-jährigen Talent des 1. FSV Mainz 05 könnte dieser gefunden sein. Wie das Blatt berichtet, soll sich der Abwehrspieler bereits das Trainingszentrum von Dynamo Dresden angeschaut haben. Die Zeichen stehen also durchaus gut, dass man das Abwehrtalent demnächst in den eigenen Reihen begrüßen könnte.

Schulz wartet bei Mainz 05 auf Profidebüt

Noch ist jedoch nichts unter Dach und Fach gebracht worden, denn Philipp Schulz besitzt bei Mainz 05 noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025 und somit wäre auf jeden Fall eine Ablöse fällig. Hinzukommt, dass gar nicht klar ist, wie die Mainzer mit ihrem Juwel die Zukunft planen. Gut möglich also, dass man eine vorzeitige Vertragsverlängerung anstrebt.

Für die Nullfünfer spielt Philipp Schulz bereits seit 2012 und durchlief seitdem sämtliche Jugendmannschaften des Klubs. Auf sein Profidebüt muss der Youngster allerdings noch warten. Bisher kam er in der Regionalliga und in der U19 des 1. FSV Mainz 05 zum Einsatz. Zudem durfte der Abwehrspieler auch in der UEFA Youth League ran. Im Pendant der Champions League war Schulz in vier Spielen stets Stammspieler.

Dynamo Dresden heiß auf Youngster

Wettbewerbsübergreifend kommt das Abwehrtalent in der abgelaufenen Spielzeit auf 24 Einsätze (3 Tore). Dabei wurde Schulz nicht nur in der Innenverteidigung eingesetzt, sondern durfte sein Können auch auf der Sechs und im zentralen Mittelfeld unter Beweis stellen. Zeitweise führte er die U19 sogar als Kapitän aufs Feld.

Fakt ist, dass Dynamo Dresden in Schulz jede Menge Potenzial sieht und den Defensivspieler nur zu gern ins Rudolf-Harbig-Stadion locken wollen würde. Für den 19-jährigen wäre es der erste Wechsel und zugleich das Verlassen seines Jugendklubs, sollten sich alle Parteien am Ende einig werden.

Wie hoch fällt die Ablösesumme aus?

Sollten der 1. FSV Mainz 05 und Philipp Schulz den Vertrag vorzeitig verlängern, so wäre ein Dynamo Dresden Transfer nicht automatisch vom Tisch. Denkbar wäre es, dass der Bundesligist den Spieler leihweise an Dynamo Dresden abgibt.

Wird das Arbeitspapier nicht ausgedehnt, dann müsste Dynamo Dresden eine adäquate Ablöse auf den Tisch legen. Bei einem Marktwert von rund 200.000 Euro dürfte diese jedoch recht moderat ausfallen. In den nächsten Tagen dürfte sich zeigen, ob Philipp Schulz Mainz treu bleibt oder ob es ihn in die 3. Liga ziehen wird.