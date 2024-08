Transfergerüchte: Dynamo Dresden & RW Essen im Rennen um Nollenberger

Mittwoch, 14.08.2024 - 10:27 Uhr

Von: Asanka Schneider

Letzte Saison verpasste Dynamo Dresden den Aufstieg in die 2. Liga. In dieser Spielzeit möchte man einen erneuten Angriff starten. Doch dafür benötigen die Sachsen noch offensive Außenspieler, die mit Tempo und Torgefahr auftrumpfen können. Die Suche gestaltet sich nach wie vor recht schwer und dennoch könnte es demnächst eine erste Lösung geben, wenn man den Dynamo Dresden Transfergerüchten Glauben schenken möchte.

Wie die Boulevardzeitung „Bild“ berichtet, haben die SGD-Verantwortlichen mit Alexander Nollenberger eine Offensivkraft ausfindig gemacht, die vielleicht in Kürze in Dresden zünden könnte. Der 27-jährige Flügelstürmer steht zwar noch beim 1. FC Magdeburg unter Vertrag, hat dort allerdings einen sehr schweren Stand. Aus dem Umfeld des Spielers heißt es, dass er sich nach einer neuen Herausforderung umsieht.

Nollenberger prüft Wechselmöglichkeiten

Diese Herausforderung könnte er bei Dynamo Dresden finden. Erste vorsichtige Kontakte soll es bereits gegeben haben. Derzeit prüft Alexander Nollenberger, ob und wie er aus seinem bis zum Sommer 2025 laufenden Vertrag vorzeitig rauskommen könnte. Dynamo Dresden hingegen würde mit einem Transfer des Angreifers eine wesentliche Baustelle ideal schließen können.

Die Zeichen stehen durchaus auf Trennung, denn in den ersten beiden Partien des 1. FC Magdeburg kam der gebürtige Memminger gar nicht zum Einsatz. Er stand nicht einmal im Spieltagskader des FCM. In der abgelaufenen Saison durfte der Stürmer zumindest noch in 21 Partien der 2. Liga mitwirken. Wettbewerbsübergreifend waren es am Ende 23 Einsätze (1 Tor / 1 Vorlage).

Rot-Weiss Essen ebenfalls an Stürmer interessiert

Unter Trainer Christian Tietz wurde Alexander Nollenberger dann auch noch überraschend hinten rechts eingesetzt. Zudem durfte der Stürmer auch nur eine Partie über die vollen 90 Minuten gehen. Zu wenig für seine Ansprüche. Beim 1. FC Magdeburg dürfte man nicht abgeneigt sein, ihn noch in diesem Sommer gehen zu lassen.

Neben Dynamo Dresden gibt es jedoch laut dem Portal „RevierSport“ mit Rot-Weiss Essen einen weiteren potenziellen Abnehmer für den 27-jährigen. Mit seiner Art Fußball zu spielen, würde er bei RWE wunderbar ins Profil passen. Zwar ist Nollenberger ungelenk, dafür jedoch auch sehr unberechenbar und vor dem Tor brandgefährlich, wenn er denn das Vertrauen des Trainers spürt.

Kehrt Ceka zu RW Essen zurück?

Klar ist allerdings auch, dass ein RWE-Transfer von Nollenberger nicht zum Nulltarif stattfinden dürfte. Erstens besitzt der 1,80 Meter große Stürmer, der zuweilen auf beiden Flügeln und im Sturmzentrum zum Einsatz kommen kann, einen Vertrag bis zum Ende der Saison und zum anderen dürfte sein Marktwert von circa 400.000 Euro sein Übriges mit sich bringen.

Neben Nollenberger soll auch eine Rückkehr von Jason Ceka Thema an der Hafenstraße sein. Der 24-jährige wäre ebenfalls einer für beide Sturmflügel, wobei er auch im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen könnte. Wie lange sein Vertrag läuft, ist nicht bekannt. Aber auch hier dürfte eine Ablöse fällig werden.