Transfergerüchte: Gladbach & VfB Stuttgart heiß auf Schweiz-Juwel Ardon Jashari

Freitag, 02.06.2023 - 10:31 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart könnten sich bei der Suche nach Verstärkung für das Mittelfeldzentrum ins Gehege kommen. Beide Klubs beschäftigen sich gemäß aktueller Bundesliga Transfergerüchte mit Ardon Jashari. Der 20-Jährige vom FC Luzern zählt in seiner Schweizer Heimat zu den vielversprechendsten Talenten und weckt auch in der Serie A großes Interesse.

Nachdem Borussia Mönchengladbach Leihspieler Julian Weigl von Benfica Lissabon fest verpflichtet hat, könnte zur kommenden Saison noch ein neuer Sechser im Borussia-Park aufschlagen. Einem Bericht der „Luzerner Zeitung“ zufolge haben die Fohlen ein Auge auf Ardon Jashari geworfen.

Gladbach-Flirt Ardon Jashari mit starker Entwicklung in Luzern

Ardon Jashari hat sich bei seinem Jugendklub FC Luzern prächtig entwickelt. Nachdem dem jungen Schweizer mit Wurzeln in Nordmazedonien in der Saison 2021/22 der Durchbruch glückte, avancierte der zentrale Mittelfeldspieler in der jüngst beendeten Spielzeit der Super League zum unangefochtenen Stammspieler.

In 34 Ligaspiele stand Jashari in der Startelf und sammelte dabei fünf Scorerpunkte (1 Tor, 4 Vorlagen). Und trotz seines jungen Alters führte der Youngster den FC Luzern sogar als Kapitän auf den Rasen. Da der Schweizer Erstligist aber dringend Geld benötigt und auf Transfererlöse angewiesen ist, gilt ein Abschied von Leistungsträger Ardon Jashari als wahrscheinlich. Vertraglich ist der 1,81 Meter große Linksfuß noch langfristig bis 2026 gebunden.

Marktwert versechsfacht - Gladbach muss für Jashari tief in die Tasche greifen

Ob in diesem Zusammenhang die Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte auf fruchtbaren Boden treffen, bleibt abzuwarten. Zumal sich der Marktwert von Borussia-Flirt Jashari allein in den letzten zwölf Monaten von einer auf sechs Millionen Euro versechsfacht hat. Bei der anstehenden U21-Europameisterschaft, wo das Mittelfeld-Juwel mit der Nati an den Start geht, kann sich Ardon Jashari weiter ins Schaufenster stellen und seinen Marktwert in die Höhe treiben.

Erschwerend kommt aus Fohlen-Sicht hinzu, dass Ardon Jashari schon jetzt eine heiß begehrte Aktie auf dem Transfermarkt ist. So ist der 20-Jährige längst nicht nur Gegenstand einer Gladbach Transfernews.

Auch VfB Stuttgart & Serie A-Trio schielt auf Ardon Jashari

Laut der Schweizer Zeitung mischt auch der VfB Stuttgart im Poker um Jashari mit. Die VfB Stuttgart Transfergerüchte werden sich - wenn überhaupt - aber nur im Falle eines erfolgreichen Klassenerhalts der Schwaben. Mit dem 3:0-Erfolg der Stuttgarter im Hinspiel der Bundesliga Relegation gegen den HSV glückte dem VfB allerdings ein großer Schritt Richtung Ligaverbleib.

Außerdem ranken sich einige Serie A Transfergerüchte um Ardon Jashari. Mit dem frischgebackenen Meister SSC Neapel sowie Lazio Rom und Atalanta Bergamo ist ein namhaftes Trio aus Italien ebenfalls in der Verlosung. Außerdem war der zentrale Mittelfeldspieler bereits in der Vergangenheit Gesprächsthema in der Bundesliga Gerüchteküche und wurde mit Eintracht Frankfurt, dem VfL Wolfsburg und der TSG Hoffenheim in Verbindung gebracht. Denkbar, dass auch bei diesen Bundesligisten weiterhin Interesse an Jashari besteht.