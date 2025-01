Transfergerüchte: Bor. Mönchengladbach hat Austria-Youngster Robatsch im Visier

Freitag, 31.01.2025 - 15:50 Uhr

Von: Asanka Schneider

Schauen sich die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach auf der Suche nach Verstärkungen bei unseren Nachbarn um? Angeblich sollen sich die Blicke der VfL-Scouts in Richtung Österreich richten. Im Visier: Jannik Robatsch! Der 20-jährige Verteidiger macht in dieser Spielzeit mit hervorragenden Leistungen im Trikot von Austria Klagenfurt auf sich aufmerksam.

Trotz seines jungen Alters von nur 20 Jahren, gehört der Youngster beim österreichischen Bundesligisten zu den absoluten Leistungsträgern. Im Team von Trainer Peter Pacult ist der Abwehrspieler aktuell nicht mehr wegzudenken. Etwaige Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte streut die „Kronen Zeitung“.

Bundesliga-Interesse an Robatsch

Konkrete Anfragen soll es bereits für Jannik Robatsch geben, wie Klagenfurts Sportchef Günther Gorenzel gegenüber der österreichischen Presse mitteilt: „Jannik steht auf den Notizblöcken mehrerer Mittelständler in der deutschen Bundesliga. Er ist ein großes Kapital für den Verein, eine heiße Aktie. Es kann sein, dass jemand zugreift – vielleicht aber erst im Sommer.“

Dass es sich dabei um Borussia Mönchengladbach handelt, wurde weder bestätigt noch dementiert. Klar ist allerdings auch, dass ein Wechsel demnach nur im Sommer stattfinden könnte, sofern der Austria nicht noch ein unmoralisches Angebot ins Haus flattert. Bei Austria Klagenfurt besitzt der 20-jährige allerdings auch noch ein Vertrag bis zum Sommer 2028, sodass in jedem Fall eine adäquate Ablöse fällig werden würde.

Unter Pacult bei Klagenfurt gesetzt

In der laufenden Saison kam Jannik Robatsch in allen bisherigen 16 Bundesligaspielen zum Einsatz. Davon durfte er, bis auf seinem Einsatz am ersten Spieltag gegen den Wolfsberger AC, stets von Beginn an ran. Und auch im ÖFB-Cup ist der Innenverteidiger bisher gesetzt. Wettbewerbsübergreifend sind es bereits 19 Einsätze (2 Tore), die das Defensivtalent in dieser Spielzeit absolvieren durfte.

Bei Austria Klagenfurt wurde Robatsch unter Trainer Peter Pacult bisher stets in der Abwehrzentrale eingesetzt, obgleich er auch auf der Sechs und im linken Mittelfeld aufgeboten werden könnte. Genau jene Polyvalenz macht ihn auch für Borussia Mönchengladbach so interessant.

Robatsch im Sommer zu Bor. M´Gladbach?

Rund 800.000 Euro beträgt der Marktwert des Youngsters. Seine Entwicklung steht gerade einmal am Anfang, sodass bei konstant guten Leistungen dieser demnächst höher ausfallen dürfte. Robatsch gehört bei Klagenfurt zu den heißesten Aktien und läuft in Deutschland unter dem Radar.

Bei Borussia Mönchengladbach hat man das Talent schon frühzeitig auf dem Schirm gehabt. Im Werben um den Linksfuß muss man sich wohl mit der Konkurrenz messen, welche namentlich noch nicht genannt wurde. Klar ist allerdings auch, dass sich die Wege im Sommer zwischen Robatsch und der Austria Klagenfurt trennen dürften.