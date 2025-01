Transfergerüchte: Borussia Mönchengladbach schielt nach Sanches

Mittwoch, 22.01.2025 - 10:21 Uhr

Von: Asanka Schneider

Anscheinend reiht sich Borussia Mönchengladbach in die Riege jener ein, die Interesse an Senkrechtstarter Alvyn Sanches zeigen. Der 21-jährige fliegt in Deutschland unter dem Radar, doch in der Schweiz macht er mit tollen Auftritten auf sich aufmerksam. Sein Klub FC Lausanne-Sport steht in der heimischen Tabelle aktuell auf Platz 3 und der Youngster ist nicht ganz unschuldig an diesem Höhenflug.

Seine Leistungen rufen nun anscheinend auch die VfL-Verantwortlichen auf den Plan, die sich mit dem zentralen Mittelfeldspieler eingehend befassen sollen. Demnach soll man sich bereits nach dem Talent erkundigt haben. Doch die Liste der Interessenten ist lang, denn zahlreiche Klubs aus Europa sollen ihre Fühler nach Sanches ausgestreckt haben.

Sanches in Lausanne absoluter Leistungsträger

Alvyn Sanches hat mit seinen 21 Jahren bereits 106 Profispiele für den FC Lausanne-Sport bestritten und konnte dabei satte 23 Treffer und 10 Vorlagen in seiner Vita eintragen lassen. Über verschiedene Jugendteams des Klubs schaffte der Youngster im Winter 2020 den Sprung zu den Profis und ist mittlerweile nicht mehr aus der Stammelf wegzudenken.

Auch in dieser Saison gehört der U21-Nationalspieler der Schweiz zu den Leistungsträgern. Sanches, der in Frankreich geboren wurde, besitzt neben der Staatsangehörigkeit der Eidgenossen auch einen portugiesischen Pass. Sanches steht beim FC Lausanne-Sport noch bis zum Sommer 2026 unter Vertrag. Laut dem Schweizer „Corner Magazin“, welches das Borussia Mönchengladbach Transfergerücht streut, soll allerdings noch bis zum Ende der Spielzeit bei seinem aktuellen Verein verweilen.

Halb Europa jagt Sanches

Ein Abschied stünde demnach erst im kommenden Sommer auf dem Plan. Die Fohlen würden ihre „Nati-Connection“ um Nico Elvedi und Jonas Omlin gerne mit dem Mittelfeldtalent gerne zur neuen Saison erweitern. In den letzten Jahren hatte man mit Spielern aus der Schweiz gute Erfahrungen sammeln können und auch in der Führungsetage gibt es mit Sportdirektor David Zibung und Trainer Gerardo Seoane zwei Führungspersönlichkeiten im Klub.

Doch der Bundesligist ist im Werben um Alvyn Sanches nicht alleine, denn Klubs aus den europäischen Top-Ligen sollen ebenfalls um den Youngster buhlen. So wird beispielsweise auch Interesse aus Portugal vermeldet. Benfica und Sporting Lissabon sowie der FC Porto sollen ebenfalls um Sanches buhlen.

Mehr als 10 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum

Zudem wird Ajax Amsterdam, der FC Bologna und Lazio Rom aus der italienischen Serie A, OGC Nizza und Stade Rennes, Club Brügge und auch aus der englischen Premier League gibt es angeblich mit Newcastle United wohl Interesse am 21-jährigen Mittelfeldspieler. Doch günstig dürfte ein Transfer nicht werden, denn sein Marktwert beträgt aktuell 9 Millionen Euro.

Sollte Alvyn Sanches seine Leistungen bestätigen, so dürfte die Ablösesumme bei über 10 Millionen Euro liegen. Wahrscheinlich dürften die Verantwortlichen des FC Lausanne-Sport noch mehr für sein Juwel aufrufen. Eine Summe, die sich Borussia Mönchengladbach wahrscheinlich nur durch den Verkauf einer seiner Leistungsträger erlauben könnten.