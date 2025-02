Transfergerüchte: TSG Hoffenheim versucht es bei Gladbachs Friedrich

Montag, 03.02.2025 - 17:14 Uhr

Von: Asanka Schneider

Auf dem Transfermarkt ist buchstäblich die Hölle los, denn der heutige Deadline Day bietet den Bundesligisten die letzte Möglichkeit, noch einmal nachzulegen. So versucht es anscheinend auch die TSG 1899 Hoffenheim, denn nachdem die Verpflichtung von Stefan Posch (FC Bologna) scheiterte, suchen die Sinsheimer noch nach einer Verstärkung für die Defensive.

Dabei soll man auch beim Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach aktuell nachfragen. Objekt der Begierde: Marvin Friedrich! Der 29-jährige war zuletzt auch Thema beim VfB Stuttgart. Dort sollte er ursprünglich Rouault beerben, der bekanntlich für etwa 13 Millionen Euro zu Stade Rennes wechselt.

Bereits der VfB Stuttgart blitzte wegen Friedrich ab

Ein Wechsel zu den Brustringträgern kam indes nicht zustande, nachdem die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach einen Riegel vorschoben. Nun versucht es die TSG Hoffenheim laut „Sky Sport“ bei Marvin Friedrich, der bereits seit 3 Jahren bei den Fohlen unter Vertrag steht. Der Innenverteidiger pendelt bei der Borussia allerdings zwischen Startelf und Reservebank.

Zuletzt durfte er am vergangenen Samstag lediglich für eine Minute beim 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart mitwirken. In dieser Saison feierte Friedrich bisher 7 Startelfeinsätze in der Bundesliga. Wettbewerbsübergreifend kommt der ehemalige deutsche U20-Nationalspieler auf 15 Einsätze (1 Vorlage).

Friedrich nur Ergänzungsspieler beim VfL

Ob sich Marvin Friedrich selbst einen Wechsel vorstellen kann, ist derzeit nicht klar. Gut möglich, dass er sich bei der TSG Hoffenheim finanziell etwas besser als bei Borussia aus Mönchengladbach aufstellen könnte. Zudem würden ihm beim Tabellen-15. der Bundesliga mehr Spielminuten winken.

Bei Borussia Mönchengladbach hingegen traut man wohl Fabio Chiarodia die Rolle des Stammverteidigers in der Abwehrzentrale noch nicht vollends zu. Der 19-jährige kam in der laufenden Saison bisher zwar 10-Mal zum Einsatz, doch in allen Fällen kam er von der Bank.

TSG mit unmoralischem Angebot?

Ein Abschied Friedrichs auf dem letzten Drücker dürfte wahrscheinlich nur dann erfolgen, wenn die Verantwortlichen der TSG Hoffenheim ein überaus großzügiges Angebot auf den Tisch legen sollten. Borussia Mönchengladbach müsste zudem noch einen passenden Ersatz für Friedrich finden, sollte dieser den Klub am Ende doch noch verlassen.

Es dürfte also eine Frage der Zeit und eine Frage des Geldes sein, wenn der VfL den Innenverteidiger zur direkten Konkurrenz ziehen lassen würde. Im Sommer Ein Wechsel im Sommer ist daher eher im Bereich des Möglichen. Die nächsten Stunden werden zeigen, ob man sich am Ende einigen kann oder nicht.