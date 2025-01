ANZEIGE

Willkommen 2025: UFC-Terminkalender am Anfang des Jahres!

Dienstag, 14.01.2025 - 13:25 Uhr

Von: Asanka Schneider

Als UFC-Fan muss man nicht lange auf die ersten Jahreshighlights warten. Die kommenden Wochen sind nämlich vollgepackt mit spektakulären Events, die Stunden erstklassiger Unterhaltung garantieren.

Die UFC-Karawane zieht aus Kalifornien, über Saudi-Arabien und Australien wieder zurück in die Geburtsstätte der jetzt schon legendären Organisation – nach Las Vegas.

Alles beginnt in den USA

Am 18. Januar geht es für die UFC-Organisation zum dritten Mal in ihrer Geschichte nach Inglewood, Kalifornien – erstmals seit dem UFC-Event 232 im Jahr 2018. Das lange Warten der Fans wird sich jedoch definitiv auszahlen, da die Hauptkarte von UFC 311 gleich mehrere Top-Kämpfe enthält. Das Rampenlicht nimmt zweifellos das Duell zwischen Islam Makhachev und Arman Tsarukyan ein. Dabei handelt es sich um das zweite Aufeinandertreffen der beiden Kämpfer. Zum ersten Mal standen sie im April 2019 zusammen im UFC-Oktagon, als Makhachev mit einstimmiger Schiedsrichterentscheidung siegreich war.

Bei UFC-Wetten laut GNP1.de hat der Kämpfer aus Dagestan erneut viel bessere Chancen auf den Triumph. Das ist auch kein Wunder, da der Lehrling der UFC-Legende Khabib Nurmagomedov 26 seiner 27 bisherigen Kämpfe für sich entschied – darunter ein Sieg gegen Dustin Poirier im Juni 2024. Doch der Armenier Tsarukyan ist sicherlich nicht ohne Chancen. Tatsächlich war seine Niederlage gegen Makhachev bloß einer von drei Misserfolgen in seiner bisherigen UFC-Karriere. Hinzu kommen 22 Siege – zuletzt gegen Charles Oliveira im April 2024 - sodass er bezüglich einer eventuellen Revanche an Makhachev mit Recht optimistisch sein darf.

In der Hauptkarte steht zudem der Kampf um den Bantamgewicht-Titel zwischen dem amtierenden Meister Merab Dvalishvili und dem ungeschlagenen Herausforderer Umar Nurmagomedov - einen schöneren Start des Jahres könnte man sich als Fan der UFC definitiv nicht wünschen.

Weiter geht es in Saudi Arabien und Australien

Das nächste große Highlight ist für den 1. Februar geplant. Nach Juni 2024 kehrt die UFC-Karawane nach Riad in Saudi Arabien zurück, und zwar bei einer neuen UFC Fight Night. Unter den vielen angekündigten Kämpfen auf der Hauptkarte fällt vor allem das Duell zwischen Israel Adesanya und Nassourdine Imamov auf. Obwohl der ehemalige zweifache Mittelgewicht-Champion Adesanya die Favoritenrolle spielt, ist grundsätzlich ein ausgeglichenes Aufeinandertreffen zu erwarten. Dies liegt an der Form seines Gegners, der nicht nur eine positive Statistik von 15 Siegen in 20 Kämpfen hat, sondern auch seit drei Duellen ungeschlagen ist – mit drei Siegen in genauso vielen Kämpfen im letzten Jahr.

Um den UFC-Mittelgewicht-Titel geht es am 9. Februar in Australien. Im Fokus des UFC-Events 312 in Sydney steht nämlich der Kampf zwischen dem amtierenden Titelträger Dricus du Plessis und Sean Strickland. Das Duo traf zuvor bei UFC 297 aufeinander, als du Plessis siegreich war. Außerdem werden die UFC-Frauen, Zhang Weili und Tatiana Suarez, um den Titel im Strawweight-Gewicht kämpfen, sodass uns sicherlich ein äußerst spannendes Event bevorsteht.

Zurück in die Vereinigten Staaten

Nach dem Event in Australien steigen drei weitere UFC Fight Nights in den Vereinigten Staaten. Doch der Höhepunkt der Reise durch die USA kommt noch – und zwar in Gestalt des UFC-Events 313 am 9. März in Las Vegas. Zwar ist die Hauptkarte für das Event noch nicht bekannt, aber allem Anschein nach wird es sich hier um ein Event der besonderen Art handeln.

Laut Medienberichten plant unter anderem auch der legendäre Justin Gaethje einen Kampf, was allen Fans sicherlich ein breites Lächeln ins Gesicht zaubert. Selbst wenn es nicht dazu kommt, sind wir sicher, dass auch dieses Event die großen Erwartungen auf ganzer Linie erfüllen wird.