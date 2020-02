Transfergerüchte: Bayer Leverkusen & Gladbach nehmen Cucurella ins Visier

Montag, 24.02.2020 - 13:48 Uhr

Von: Asanka Schneider

Es dauert noch eine Weile, bis der Transfermarkt seine Wiedereröffnung feiert und zahlreiche Klubs erneut Jagd auf Neuverpflichtungen machen. Dabei beobachten die Bundesligisten aber nicht nur Spieler bundesweit, sondern eben auch in ganz Europa. So ist es scheinbar aktuell auch bei Bayer 04 Leverkusen der Fall! Der Werksklub soll sich dabei in der spanischen La Liga genauer umschauen, wo ein gewisser Marc Cucurella mit guten Leistungen auf sich aufmerksam macht.

Der 21-jährige gilt dabei als Wandervogel, wobei er nur sekundär etwas für seinen errungenen Status kann. Das Kicken lernte er zunächst in der Jugend von Espanyol Barcelona, ehe der große FCF Barcelona den Linksfuß zu sich lockte.

Cucurella über Barca nach Eibar zu Getafe

Bei Barca angekommen, durchlief Marc Cucurella von der U17 bis zur Zweitvertretung des Klubs sämtliche Jugendmannschaften. 2018 wurde der damalige Linksverteidiger zum SD Eibar verliehen, wo er mit starken Auftritten aus dem Team nicht mehr wegzudenken war. SD Eibar reagierte und holte ihn schließlich für 2 Millionen Euro. Barcelona sicherte sich jedoch eine Rückkaufoption, von der man auch Gebrauch machte.

Lange sollte Marc Cucurella aber nicht beim FC Barcelona bleiben, denn der FC Getafe lieh sich den Lockenkopf aus. Und auch dort schlug Cucurella ein. In der Liga verpasste der 1,75m große Mittelfeldspieler nicht eine Partie. Von 25 möglichen Spielen, stand er bei allen Partien in der Startelf. Das Vertrauen des Trainers zahlt das Talent mit guten Leistungen zurück.

Bayer Leverkusen nimmt Cucurella ins Visier

Mittlerweile haben sich seine Auftritte in ganz Europa herumgesprochen, was die Transfermarkt Gerüchteküche so richtig zum Brodeln bringt. Die Bayer Leverkusen Transfergerüchte besagen nämlich, dass der Werksklub verstärktes Interesse am Allrounder haben soll. Kein Wunder, denn Cucurella kann alle Positionen auf der linken Seite bekleiden, was ihn sicherlich nicht uninteressant machen dürfte.

Dies hat wohl auch Borussia Mönchengladbach erkannt. So buhlen die Fohlen wohl ebenfalls um den spanischen U21-Nationalspieler, wie der spanische Radiosender „Cadena COPE“ berichtet. Cucurellas Klub FC Getafe besitzt eine Kaufoption in Höhe von 6 Millionen Euro, die auf jeden Fall gezogen werden soll. Interessant ist, dass der FC Barcelona bei einem Verkauf satte 40% der Ablöse einstreichen könnte.

Marc Cucurella auch bei Mönchengladbach ein Thema

Aus Sicht von Borussia Mönchengladbach ist aber ein weiteres Detail viel interessanter! Und zwar geht es um die Ausstiegsklausel, die bereits jetzt schon vereinbart worden sein soll. Diese liegt angeblich bei 25 Millionen Euro! Für einen 21-jährigen, der einen Marktwert von rund 15 Millionen Euro besitzt, dürfte ein Transfer ein absolutes Schnäppchen darstellen.

Vergessen darf man aber auch nicht, dass Cucurella jung und entwicklungsfähig ist, wodurch sein Marktwert weiter ansteigen dürfte. So oder so hat er eine rosige Zukunft vor sich! Es gibt aber nicht nur Interessenten aus der Bundesliga, wenn man sich die Transfergerüchte um Marc Cucurella genauer anschaut.

Tottenham, Arsenal, Sevilla & Atlético mit von der Partie?

So sollen auch Klubs aus der englischen Premier League im Werben um den Youngster ihren Hut in den Ring geworfen haben. Demnach ist die Rede vom FC Arsenal und von Tottenham Hotspur! Beide Klubs sollen schon Interesse hinterlegt haben, die geforderte Ablösesumme auf den Tisch zu legen.

Und auch aus der spanischen La Liga gibt es indes mindestens zwei Interessenten, die ebenfalls am Allrounder dran sein sollen. Zum einen Atlético Madrid und zum anderen wird der FC Sevilla als potenzieller Abnehmer genannt. Für den FC Getafe wird es ein schwieriges Unterfangen, Marc Cucurella langfristig an sich zu binden, wenn man den Transfergerüchten Glauben schenken kann!