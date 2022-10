Transfergerüchte: Gladbach an Angreifer William Böving interessiert

Dienstag, 25.10.2022 - 08:56 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Borussia Mönchengladbach sondiert den Transfermarkt rechtzeitig nach neuen Spielern. Dabei scheint es den Fohlen auch William Böving angetan zu haben. Der Jung-Stürmer weiß seit seiner Sommer-Ankunft bei Sturm Graz zu überzeugen und ist in den Fokus der Borussia geraten. Allerdings haben auch Klubs aus England und Italien ihre Angel nach dem Offensivtalent ausgeworfen.

Heißer Herbst in der Gladbach Gerüchteküche: Nachdem erst kürzlich Gladbacher Transfergerüchte über ein Interesse an St. Pauli-Abwehrass Eric Smith die Runde machten, gibt es nun Spekulationen über einen neuen Angreifer. Zumindest kursieren in Italien entsprechende Bundesliga Transfergerüchte.

William Böving: FC Arsenal & FC Turin als Gladbacher Transferkonkurrenz

Denn wie die „Corriere dello Sport“ erfahren haben will, hat Borussia M’gladbach Interesse an William Böving. Der 19-Jährige war erst Ende August vom FC Kopenhagen Richtung Sturm Graz gewechselt, wobei die Österreicher 2,2 Millionen Euro für den dänischen U-Nationalspieler locker machten. Damit ist Böving der drittteuerste Neuzugang der Grazer Transferhistorie.

Die Investition hat sich bezahlt gemacht, wie zumindest die aktuellen Transfernews beweisen. Denn Böving ist demnach auch Thema beim englischen Schwergewicht FC Arsenal. Darüber hinaus weckt der Angreifer Begehrlichkeiten beim Serie A-Klub FC Turin, wie die italienische Tageszeitung weiter vermeldet. Namhafte Konkurrenz für Gladbach.

2 Monate nach Graz-Wechsel - Begehrter Böving bald wieder weg?

Obwohl William Böving erst vor zwei Monaten bei Sturm Graz landete, scheint sich für den Teenager der Wechsel schon jetzt als richtige Entscheidung herauszustellen. Nachdem Böving mit seinen Einsatzzeiten bei seinem Jugendklub FC Kopenhagen nicht zufrieden war, nahm er die Offerte aus Österreich an.

Beim Klub aus der Steiermark wurde Böving als Nachfolger von Rasmus Höjlund, der seinerseits für stolze 17 Mio. Euro Ablöse zu Atalanta Bergamo in die Serie A wechselte. Böving konnte derweil mit seinen Fähigkeiten rasch bei Sturm Graz überzeugen.

Was zeichnet Gladbach-Sturm-Flirt William Böving aus?

In den italienischen Transfernews wird als dribbelstarker, eleganter und agiler Offensivspieler beschrieben, der sich zudem durch seine Dynamik und Torgefährlichkeit auszeichnet. Eine weitere Stärke des Linksfußes ist seine Vielseitigkeit. Bei Sturm Graz kommt Böving vornehmlich als Mittelstürmer zum Zuge, allerdings wird der 1,72 Meter große Angreifer auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt.

Für seinen neuen Arbeitgeber hat der dänische Youngster bislang zwölf Pflichtspiele bestritten, in denen er drei Tore und eine Vorlage markierte. Vor allem in der Europa League sorgte William Böving Mitte Oktober mit einem Doppelpack gegen Lazio Rom (2:2) für Furore. Seitdem geistert sein Name immer mal wieder durch die Serie A Gerüchteküche.

Als Thuram-Nachfolger? Gladbach Transfer von Böving denkbar

Borussia Mönchengladbach und die Bundesliga dürfte für den Youngster aber ebenfalls reizvoll sein. Da Marcus Thuram, dessen Vertrag im Borussia-Park nach der Saison ausläuft, den VfL mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verlassen wird, braucht es neue Offensivkräfte. Mit Böving hat Sportdirektor Roland Virkus nun einen ersten potenziellen Kandidaten auf der Liste.

William Böving hat bei Sturm Graz zwar einen langfristigen Vertrag bis 2026 unterschrieben, aber ein Verkauf im Winter oder kommenden Sommer ist trotzdem nicht unwahrscheinlich. Vorausgesetzt das Geld stimmt. Bövings Marktwert wird auf 2,5 Millionen Euro taxiert, sodass zumindest ein Gladbach Transfer trotz klammer VfL-Kassen theoretisch im Bereich des Möglichen liegt. Wenngleich die Böving-Konkurrenz mit Arsenal London und dem FC Turin namhaft ist.