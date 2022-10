Transfergerüchte: Gladbach, Freiburg & Leverkusen jagen Pauli-Star Eric Smith

Montag, 24.10.2022 - 08:34 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Ende Oktober kommt die Bundesliga Gerüchteküche langsam in Fahrt. Diesmal steht ein Defensivspezialist des FC St. Pauli im Mittelpunkt der Transfernews. Eric Smith soll gleich bei drei Bundesligisten auf Einkaufsliste stehen. Im Rennen sind demnach Borussia Mönchengladbach, der SC Freiburg und Bayer Leverkusen.

Für Zweitligist FC St. Pauli sind die Aufstiegsplätze angesichts von elf Punkten Rückstand in weiter Ferne, aber dafür winkt einem Kiezkicker schon bald der Sprung in die Beletage des deutschen Fußballs. Die Rede ist von Eric Smith. Der schwedische Defensiv-Allrounder hat sich laut eines Berichts der „Bild“ zu einer heißbegehrten Personalie auf dem Bundesliga Transfermarkt gemausert.

Transfer-Dreikampf um Eric Smith - Gladbach, Freiburg & Bayer 04 interessiert

So wird Smith aktuell nicht nur von Borussia Mönchengladbach Transfergerüchten begleitet. Denn mit dem kriselnden Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg baggern der Bundesliga Transfernews zufolge noch zwei weitere Erstligisten um die Dienst des 1,92 Meter großen Rechtsfuß.

Das Interesse des Bundesliga-Trios an Eric Smith kommt nicht von ungefähr. Denn der 25-Jährige überragt bei den Kiezkicker vom Millerntor-Stadion in dieser Saison und hat sich für höhere Aufgaben empfohlen. Besonders seine defensive Flexibilität macht Smith, der zudem über enorme Pass-Qualitäten verfügt, offenbar so interessant.

Bundesliga lockt: Eric Smith als vielfältiger Defensivkünstler

Denn er weiß nicht nur auf seiner angestammten Position auf der Sechs im defensiven Mittelfeldzentrum als „Staubsauger“ zu gefallen. Darüber hinaus überzeugte Smith auch auf Anhieb als Abwehrchef in der Dreierkette der Kiezkicker. Wie etwa beim 3:0-Triumph im Derby gegen den HSV oder jüngst beim knappen Aus im DFB-Pokal in Freiburg (1:2 n.V.). Mit seinem Pokal-Auftritt im Breisgau hat Eric Smith wohl nun auch SCF-Coach Christian Streich imponiert, was die SC Freiburg Transfergerüchte erklärt.

Smith ist bei St. Pauli absolute Stammkraft und Leistungsträger. In bislang 13 Pflichtspielen im Saisonverlauf traf er zudem zweimal ins Tor. Seit dieser Saison ist der Skandinavier außerdem Mitglied des Mannschaftsrats und führte den Kiezklub auch als Kapitän aufs Feld. Das zeigt, welchen Stellenwert und hohes Ansehen der Abwehrspezialist und Freistoß-Experte in Hamburg genießt.

Eric Smith: Bundesliga Transfer nicht unter 4 Mio.?

Aber wohl auch beim interessierten Bundesliga-Trio. Gladbach, Freiburg und Bayer Leverkusen haben sich demnach nach den Vertrags-Modalitäten von Eric Smith erkundigt und sollen jeweils einen Bundesliga Transfer im Winter anpeilen. Beim FC St. Pauli hat Eric Smith noch einen gültigen Kontrakt bis 2024. Eine Ausstiegsklausel ist im Arbeitspapier nicht verankert, sodass die Ablöse frei zu verhandeln wäre. Der Marktwert von Smith wird derzeit auf 1 Millionen Euro taxiert, allerdings dürfte eine weitaus höhere Summe fällig werden, um Smith vorzeitig vom FCSP loszueisen. Spekuliert wird über stolze 4 Millionen Euro.

St. Pauli hatte Smith erst im Sommer 2021 für rund 500.000 Euro von KAA Gent verpflichtet. Ob die Braun-Weißen aber überhaupt gewillt sind, einen ihrer absoluten Führungsspieler und Leistungsträger inmitten der Saison zu verkaufen, darf zumindest bezweifelt werden. Sollten sich weder die Gladbach Transfergerüchte noch Spekulationen mit Freiburg oder Leverkusen erhärten, könnte das Dreigespann im Sommer einen neuen Anlauf wagen.