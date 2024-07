Transfergerüchte: Borussia Mönchengladbach mit Angebot für Puertas?

Sonntag, 14.07.2024 - 11:26 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die vergangene Saison war für Borussia Mönchengladbach eine, die man schnell vergessen möchte. Kein Wunder, denn zwischenzeitlich steckte man im Abstiegskampf fest. Die Defensive schluckte zudem 67 Gegentreffer, sodass sich zur neuen Spielzeit wahrlich etwas ändern muss. Zwar wurde man bereits auf dem Transfermarkt tätig, doch legten die VfL-Verantwortlichen bis jetzt den Fokus auf die Offensive.

Glaubt man den Borussia Mönchengladbach Transfergerüchten, die das Portal „Fussballtransfers.com“ streut, so hat der Bundesligist erneut einen im Blick, der das Offensivspiel beleben soll. Die Rede ist von Cameron Puertas, der mit seinen Leistungen bei Royale Union-Saint Gilloise für Aufsehen sorgte.

Puertas glänzt als Vorbereiter und Vollstrecker

Der 25-jährige Spanier, der allerdings in der Schweiz geboren wurde, wäre einer für das offensive Mittelfeld. Bei seinem belgischen Klub füllte Cameron Puertas vor allem in der abgelaufenen Saison diese Rolle hervorragend aus. Als Vorlagen-Maschine wusste der Spanier dabei zu brillieren.

Wettbewerbsübergreifend kam Cameron auf satte 23 Torvorlagen, die er in 56 Pflichtspielen erbrachte. Dazu gesellen sich noch 14 Tore – 37 Torbeteiligungen, die eine sehr deutliche Sprache sprechen. Diese Leistungen sind den Scouts von Borussia Mönchengladbach natürlich nicht verborgen geblieben und so soll man sich ebenfalls in den Poker um Puertas eingeschaltet haben.

BMG reicht erstes Angebot ein

Der Mittelfeldspieler ist in Europa wohl begehrt. Kein Wunder, denn der Rechtsfuß spielte sich mit seinen Auftritten in die Notizbücher einiger Klubs. Glaubt man den aktuellen Meldungen, so sollen die Fohlen bereits ein erstes Angebot an Union Saint-Gilloise gerichtet haben, mit dem man den Mittelfeldspieler gerne in den Borussia-Park locken möchte.

Günstig dürfte ein Borussia Mönchengladbach Transfer allerdings nicht werden, denn diversen Medienberichten zufolge soll eine entsprechende Ablöse bei circa 15 Millionen Euro liegen. Eine Summe, die der VfL nur schwer aufbringen könnte. Die Belgier müssten also ihre Forderungen etwas senken, damit dieser Transfer realisiert werden kann.

FC Fulham & VfB Stuttgart ebenfalls interessiert

Interessant dürfte seine Polyvalenz sein, denn Cameron Puertas spielte in seiner Karriere bereits auf zahlreichen unterschiedlichen Positionen, auch wenn er sich im offensiven Mittelfeld am wohlsten fühlt. Vor allem auf der rechten Seite hat er bereits jede Position bekleidet. Und auch im Mittelfeld zeigte er sowohl auf der Sechs als auch in der Zentrale sein können. Selbst im Sturmzentrum fand man den Spanier bereits auf dem Platz vor.

Ein wahrer Allrounder, der jedoch aus halb Europa gejagt wird. Aus der Premier League soll beispielsweise der FC Fulham seine Fühler nach Puertas ausgetreckt haben. Sein Vertrag endet zwar ursprünglich im Sommer 2025, doch dieser kann vereinsseitig um ein weiteres Jahr verlängert werden. Endet nach zwei Jahren die Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien? Vor wenigen Wochen tauchten zudem auch VfB Stuttgart Transfergerüchte auf, die sich bis jetzt nicht erhärteten.