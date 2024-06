Transfergerüchte: Offensivkraft Puertas auf dem Weg zum VfB Stuttgart?

Donnerstag, 13.06.2024 - 11:19 Uhr

Von: Asanka Schneider

Richtet sich der Blick der Verantwortlichen des VfB Stuttgart in Richtung Belgien? Ein interessantes VfB Stuttgart Transfergerücht streut aktuell „RMC-Reporter“ Sacha Tavolieri, der mit Cameron Puertas einen Spieler von Royale Union Saint-Gilloise mit den Schwaben in Verbindung bringt. Und auch das Portal „Fussballtransfers.com“ hat bereits vor Kurzem exklusiv über das Interesse einiger Vereine aus Deutschland berichtet.

Nun kristallisiert sich zumindest mit den Brustringträgern ein Name heraus, der scheinbar seine Fühler nach dem Spanier ausstreckt. Der Spanier, der allerdings im schweizerischen Lausanne geboren wurde, könnte den Weg in die Bundesliga finden. Doch günstig wird der Mittelfeldspieler nicht zu haben sein.

Marktwert explodierte in den letzten Jahren

Im Winter 2022 wechselte Cameron Puertas für eine überschaubare Ablösesumme in Höhe von 1,16 Millionen Euro von Lausanne-Sport zu dem belgischen Top-Klub. Ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass ein damaliger Marktwert bei rund 2 Millionen Euro liegt und dieser in den letzten Jahren auf aktuell 15 Millionen Euro angestiegen ist.

Cameron Puertas ist ein hochspannender Spieler, der bei Union SG in der vergangenen Saison wahrlich abzuliefern wusste. Schaut man sich seine Statistiken an, so kann man erahnen, weshalb sein Marktwert in den letzten zwei Jahren förmlich explodiert ist. Die nackten Zahlen: 56 Partien, 14 Tore und 23 Torvorlagen!

Puertas mit zahlreichen Torbeteiligungen

In der belgischen Liga wusste Puertas zu überzeugen, aber auch auf europäischer Bühne, wie der Europa League, konnte der offensive Mittelfeldspieler mehrfach seine Duftmarke setzen. Zwei Treffer und ebenso viele Vorlagen waren es am Ende. Für ihn und seinen Klub sollte es allerdings später in der Conference League weitergehen, wo man unter anderem Eintracht Frankfurt in der Zwischenrunde ausschalten konnte. Hierbei netzte Puertas im Rückspiel gegen den Bundesligisten ein.

Kein Wunder also, dass sich auch der VfB Stuttgart Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeldantreibers haben soll, denn mit seiner Kreativität würde er auch den Stuttgartern weiterhelfen können. Neben seiner Lieblingsposition im offensiven Mittelfeld, kann Puertas zudem auch im zentralen Mittelfeld aufgeboten werden.

18 Mio.€ Ablöse stehen im Raum

Seine Entwicklung dürfte noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Das wird man auch bei Union SG wissen und demnach gibt es recht klare Vorstellungen darüber, wie hoch eine Ablöse ausfallen müsste, damit der gebürtige Schweizer, der indes die spanische Staatsbürgerschaft trägt, den belgischen Klub überhaupt in diesem Sommer verlassen kann.

Die Vorlagenmaschine verfügt über einen Vertrag, der bis zum Sommer 2025 Gültigkeit besitzt und vereinsseitig um ein weiteres Jahr verlängert werden kann. Dem Vernehmen nach soll Royale Union Saint-Gilloise rund 18 Millionen Euro für den Rechtsfuß einfordern. Fraglich, ob die VfB-Bosse diesen Poker mitgehen werden, zumal es nicht zu ihrer Transferpolitik passt und zum anderen, da auch noch andere nicht namentlich genannte Klubs ebenfalls an ihm Interesse zeigen.